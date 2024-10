Le penthouse ultra-chic de Robin Roberts de GMA à New York, d’une valeur de 2,5 millions de dollars, offre des vues à couper le souffle – voir à l’intérieur

Robin Roberts pourrait se retirer dans sa maison du Connecticut pour plus de tranquillité le week-end lorsqu’elle n’héberge pas GMAmais son appartement à Manhattan a aussi l’air plutôt rêveur.

La résidence urbaine de la présentatrice de télévision est un penthouse de 2,5 millions de dollars et Robin a récemment ouvert les portes de son appartement de luxe – et les vues sont à couper le souffle.

Robin a livré son message du matin dans le confort de sa maison, avec l’horizon de la Grosse Pomme s’étendant derrière elle.

Les lumières de la ville scintillaient à travers les immenses fenêtres qui entouraient son salon décloisonné.

Des bougies et des photos ornaient l’espace, et Robin avait soigneusement éloigné ses cadres de l’appareil photo pour offrir un peu d’intimité.

©Instagram Robin Roberts possède un superbe penthouse à New York

Les canapés soignés et crème étaient recouverts de coussins, chacun avec une image ou un message sur leurs housses.

Robin passe beaucoup de temps dans son appartement, situé à proximité immédiate du GMA studios.

Sa femme, Amber Laign, réside principalement dans le Connecticut, ce dont Robin a parlé dans son livre Everybody’s Got Something, sorti en 2014.

À l’époque, elle avait déclaré : « Amber et moi formons un couple amoureux depuis près de dix ans maintenant, mais nous avons choisi de ne pas vivre ensemble. C’est peut-être pour cela que nous avons duré près d’une décennie ! »

Le couple s’est rencontré lors d’un rendez-vous à l’aveugle en 2005 et est ensemble depuis.

©Instagram Les tourtereaux se sont mariés lors d’une grande cérémonie en septembre 2023

Ils se sont mariés en septembre 2023, à leur domicile du Connecticut.

Robin et Amber ont organisé un superbe mariage dans la cour de la maison qui a coûté la Bonjour Amérique elle a hébergé 410 000 $ lorsqu’elle l’a acheté il y a vingt ans.

Il dispose d’une belle piscine et d’un jardin enchanté.

© Salle Raymond Robin reste souvent en ville tandis qu’Amber réside dans le Connecticut

Bien qu’idyllique, vivre à la campagne comporte un élément de danger.

L’année dernière, elle a révélé qu’ils avaient reçu la visite d’ours.

Lors d’un segment sur GMA, elle a rappelé : « Je me souviens que dans mon jardin dans le Connecticut, nous avions des ours. Vous aviez la maman ours et puis tout à coup les bébés ours », a déclaré Robin avant d’ajouter : « Il faut vraiment faire attention. »

Plus tôt la même année, Robin a partagé des images d’elle et de la réaction d’Amber face aux animaux qui ont escaladé la clôture de leur jardin.

À l’époque, elle avait sous-titré le clip : « Nous avons eu des visiteurs dans notre jardin CT et comme vous pouvez l’entendre, Sweet Amber était un peu stressée. »

©Instagram Robin et Amber ont eu leur premier rendez-vous il y a 19 ans

On pouvait voir les deux énormes animaux accéder à leur propriété. Amber filmait et on pouvait entendre Robin dire : « Éloignez-vous de la fenêtre. »

Heureusement, aucun dommage n’a été causé et Robin a ensuite pu fournir une mise à jour et a déclaré que les ours « s’étaient ennuyés et avaient décidé de passer à autre chose ».