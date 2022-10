Le pentathlon olympique envisage des parcours «Ninja Warrior» pour la survie

Le chemin pour sauver le pentathlon moderne de l’élimination olympique peut être rempli d’obstacles. Comme dans, des balançoires, des labyrinthes de cordes, des poutres d’équilibre et des murs déformés.

Imaginez un parcours d’obstacles de style “American Ninja Warrior” installé au milieu du Colisée pour les Jeux d’été de 2028 à Los Angeles. Ce genre de scène pourrait sauver un sport face à un carrefour majeur.

Dans l’état actuel des choses, le pentathlon moderne – un sport olympique depuis plus de 100 ans – ne serait plus au programme sous sa forme actuelle après les Jeux de Paris en 2024.

En cause : Le volet équestre d’une épreuve mêlant escrime, natation, tir laser, course à pied et saut d’obstacles. L’élément équestre a été critiqué lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2021, lorsqu’un entraîneur allemand a été filmé en train de frapper un cheval peu coopératif lors de la compétition féminine.

La solution proposée : les courses d’obstacles à la place des sports équestres, que le sport expérimente. Il est encore temps de revenir sur le programme de Los Angeles 28, si le Comité international olympique approuve un changement.

Pour certains, la discipline des obstacles est le compromis idéal – une façon de moderniser le sport alors que les Jeux olympiques visent un public plus jeune.

Pour d’autres, ce changement déchirerait le tissu même d’un sport étroitement lié aux chevaux.

Pas question de débattre, le temps presse, le congrès du pentathlon moderne se réunissant en novembre pour voter sur la soumission des obstacles au CIO.

À partir de là, c’est un jeu d’attente pour voir si cela suffit.

« Les changements ne sont pas quelque chose que nous aimons. Mais nous pouvons nous y adapter », a déclaré la pentathlète moderne Sophia Hernandez du Guatemala. « Nous devons avancer. Parce que nous ne voulons pas perdre les Jeux olympiques.

Le pentathlon moderne fait partie des Jeux olympiques depuis les Jeux de Stockholm en 1912. En réalité, cependant, ses racines s’étendent bien au-delà, les « pentathlons » remontant à la 18e Olympiade en 708 av. Ensuite, il a combiné la course, le saut, le lancer de lance, le disque et la lutte. Au champion est allé le titre “Victor Ludorum” — vainqueur des Jeux.

Au fil des ans, le sport inventé par le fondateur du CIO, le baron Pierre de Coubertin, a connu plusieurs transformations. Par exemple, le tir au pistolet a été remplacé par des pistolets laser avant les Jeux de Londres en 2012.

Le sport étant sous pression pour supprimer la partie équestre, un groupe de discussion d’athlètes a réfléchi à d’éventuelles cinquièmes disciplines. Toutes les suggestions ont été encouragées.

Les courses de drones ont été évoquées, ainsi que la jonglerie, avant de s’installer sur les courses d’obstacles. C’est un clin d’œil à la populaire émission de télévision “American Ninja Warrior”.

Une série d’épreuves tests n’a pas inclus de piscines géantes pour amortir les chutes des concurrents en difficulté comme l’émission télévisée, mais les défis sportifs ont été similaires. Il y a aussi des opportunités pour des décors pittoresques – pensez au beach-volley sur le sable de la plage de Copacabana pendant les Jeux de Rio 2016.

Cependant, les courses d’obstacles doivent d’abord être approuvées.

Pour évaluer davantage sa popularité, l’instance dirigeante du pentathlon moderne, connue sous son acronyme français UIPM, a organisé plusieurs épreuves tests.

Le mois dernier à Lignano Sabbiadoro, en Italie, 122 jeunes pentathlètes de 21 pays ont couru sur un parcours de 10 obstacles qui comprenait divers murs (passant par-dessus, par-dessous et par-dessus) ainsi que des balançoires.

“C’était un bon défi”, a déclaré l’adolescent canadien Connor Chow, qui a remporté la course pour la médaille d’or. “Même si certains obstacles étaient effrayants au début, j’ai vraiment apprécié.”

Le pentathlon moderne, ainsi que la boxe et l’haltérophilie, ont été exclus de la liste initiale des 28 sports du programme olympique de LA ’28. C’est une liste qui comprenait des sports pour les jeunes tels que le skateboard, l’escalade sportive et le surf, qui ont fait leurs débuts olympiques à Tokyo.

Pourtant, il reste une voie d’inclusion pour le pentathlon moderne, ainsi que la boxe et l’haltérophilie, lors de la réunion annuelle des membres du CIO en 2023. Cela est à condition que chaque sport montre qu’il a apporté des changements à la gouvernance ou à la culture organisationnelle.

Il y a aussi une chance que des sports supplémentaires soient ajoutés pour LA. C’est un paysage sportif bondé, cependant, avec la crosse, le baseball / softball, le cricket, le flag football, le break dance, le karaté, le kickboxing, le squash et le sport automobile tous en compétition pour une place en 28.

Le pentathlon moderne a des liens profonds avec le CIO. Le président de longue date de l’UIPM, le Dr Klaus Schormann, a fait partie des groupes de travail du CIO sur la culture et l’éducation olympique. Son premier vice-président, Juan Antonio Samaranch, a été réélu à la commission exécutive du CIO et pourrait un jour être en position pour une course à la présidence du CIO.

Lorsque le CIO a effectivement suggéré de changer d’équitation, le pentathlon moderne a cherché une discipline plus inclusive, qui pourrait avoir des jambes avec un public plus jeune. Les données ont soutenu les courses d’obstacles – “American Ninja Warrior” a reçu plus de 70 000 candidatures annuelles du monde entier, tandis que le nombre total d’athlètes inscrits dans la base de données mondiale de l’UIPM est de 98 000.

« Chaque innovation est difficile », a déclaré le secrétaire général de l’UIPM, Shiny Fang. « Il s’agit vraiment de plus d’engagement, d’universalité et d’excitation. Potentiellement, nous pourrions amener un nouveau public. Cela compte aussi pour les Jeux.

Il y a des athlètes qui ont l’impression que les responsables n’ont pas écouté leurs préoccupations et qu’il existe une voie pour sauver la partie équestre. Le groupe « Pentathlon United » s’est formé avec pour mission de créer « un nouvel avenir olympique dynamique et durable pour le pentathlon dans le monde entier ». Le groupe a déclaré que la décision de retirer les sports équestres était “infondée, inutile et imprudente”.

Le médaillé d’or olympique Joe Choong, de Grande-Bretagne, fait partie des pentathlètes à s’inquiéter. Dans un e-mail à l’Associated Press, il a expliqué que la suppression de l’équitation est “dévastatrice pour le sport”.

“Je n’ai aucun problème avec l’OCR (course à obstacles) en tant que sport indépendant”, a-t-il écrit. “Cependant, MP est le sport que j’aime et je pense que le remplacement de l’un des cinq sports par l’OCR ruine notre sport. Je pense que l’OCR a été choisi à travers un processus complètement opaque.

Le pentathlète moderne égyptien à la retraite Yasser Hefny entend les inquiétudes. Mais l’Olympien souligne que c’est pour la survie du sport. Abandonner les Jeux olympiques compromet le financement et l’avenir.

“Nous ne pouvons pas être égoïstes et penser, ‘Oui, nous avions l’habitude de faire cela'”, a déclaré Hefny, qui est président du comité des athlètes de l’UIPM. “Au lieu d’être un sport pour essayer de survivre à tous les Jeux olympiques, nous voulons être un sport de premier plan.”

La raison d’un éventuel changement remonte à l’été dernier lorsque des images télévisées ont montré l’entraîneur allemand Kim Raisner se penchant par-dessus une clôture pour frapper le cheval Saint Boy, qui a refusé de sauter les clôtures lors du saut d’obstacles. Cela a coûté à l’athlète allemande Annika Schleu une chance de remporter la médaille d’or.

Les athlètes du pentathlon moderne sont censés monter des chevaux qu’ils n’ont jamais rencontrés auparavant. Créer rapidement des liens avec eux fait partie du défi. Saint Boy avait déjà refusé de sauter pour un autre cavalier plus tôt dans la compétition.

“L’événement d’équitation, c’est très imprévisible”, a déclaré Hernandez. “Les meilleurs athlètes obtiennent parfois les pires chevaux puis sont éliminés et les quatre années de préparation se sont envolées en une seconde. Je ne pense pas que ce soit très juste.

Certains soutiennent que l’ajout de courses d’obstacles à la place des sports équestres n’est pas un échange de pommes contre des pommes.

“C’est cet élément, où vous devez développer un partenariat avec un autre animal, qui rend l’ensemble de compétences requis si diversifié et si différent de tout autre sport des Jeux”, a expliqué Choong. “Sans cela, nous perdons notre unicité (ainsi que la tradition et l’histoire) – risquons d’être de plus en plus assimilés à d’autres sports multidisciplinaires comme le triathlon.”

Sur un socle de son bureau, Schormann a un buste du fondateur de son sport, de Coubertin. C’est un nom auquel Schormann fait souvent référence – comment de Coubertin aurait adopté le changement pour développer le pentathlon moderne.

“Vous voulez toujours aller avec le temps, pas contre le temps”, a déclaré Schormann. “Construire quelque chose pour les jeunes générations à venir.”

___

Pat Graham, l’Associated Press