Le Pentastic Jazz Festival revient dans l’Okanagan – Kelowna Capital News

Avant que l’automne ne commence et que les choses ne se refroidissent, il reste encore du temps pour un autre festival chaud à Penticton.

Le festival Pentastic Hot Jazz Festival est de retour pour sa 24e année, le 11 septembre, après une brève interruption en 2020 et 2021, et les gens sont déjà ravis de voir son retour.

« Nous sommes vraiment ravis d’être de retour », a déclaré l’organisateur Michael Campbell. “C’est plus grand que ce que je peux décrire avec des mots, vraiment. Cela a été deux longues et sombres années sans festival et nous sommes ravis de laisser les bons moments rouler à nouveau.

Le festival propose une gamme de styles de jazz chauds, allant du big band au swing en passant par le Zydeco et le gospel jazz.

Ce ne sont pas seulement les fans, qui au cours des dernières années ont inclus des visiteurs du monde entier, mais aussi les musiciens qui ont hâte d’être de retour en action.

Cela inclut un certain nombre de groupes de retour, notamment Tom Rigney et Flambeau, Gator Nation, le Black Swan Classic Jazz Band et Dave Bennet avec son Quatuor et les Memphis Speed ​​Kings.

Des artistes locaux du South Okanagan Big Band se produiront également au festival.

“Nous avons en fait 45 artistes qui viennent de l’extérieur de la ville et 22 locaux”, a déclaré Campbell.

La nouveauté du festival de cette année est le groupe appelé Professor Cunningham and his Old School. Un groupe new-yorkais, ils feront trois sets distincts au cours de leurs huit apparitions sur les scènes du Pentastic Jazz Festival.

L’horaire complet et la programmation, y compris les lieux où les artistes joueront, peuvent être consultés sur le site Web du festival à pentastasticjazz.ca.

De retour pour les spectacles de 2022, la scène de Beale Street à l’Orchard House sur Orchard Avenue, qui a fait ses débuts lors du dernier festival en 2019.

Bourbon Street et French Quarter se déroulent au Penticton Trade and Convention Centre.

La scène Speakeasy du SS Sicamous, toujours populaire et très unique, ne peut pas non plus être manquée.

Les représentations commencent le vendredi 9 septembre et se poursuivent tout le week-end jusqu’au dernier spectacle de clôture dans le quartier français.

Le spectacle final se termine souvent avec plusieurs groupes sur scène pour une grande jam session qui ne manquera pas de faire lever tout le monde de leur siège.

Les billets sont toujours disponibles en ligne ou à la billetterie de la billetterie du South Okanagan Events Center.

