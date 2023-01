Le Pentagone veut que les partisans de Kiev « creusent plus profondément »

Le Kremlin “observe” les États-Unis et leurs alliés alors qu’ils décident de la quantité d’armes à envoyer à l’Ukraine, a déclaré Austin avant une réunion clé.

Les nations fournissant des armes à l’Ukraine doivent redoubler d’efforts car le pays est confronté à un moment décisif, a déclaré vendredi le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin avant une réunion clé des donateurs militaires en Allemagne.

“Nous devons maintenir notre élan et notre détermination, et nous devons creuser encore plus profondément”, a déclaré le chef du Pentagone dans son discours d’ouverture avant une réunion du Groupe de contact de la défense ukrainienne à la base aérienne américaine de Ramstein. Il a décrit cela comme “un moment décisif pour l’Ukraine et une décennie décisive pour le monde”.

Austin a présenté le dernier programme d’assistance militaire annoncé par le Pentagone cette semaine comme un exemple du leadership de Washington. L’engagement de 2,5 milliards de dollars a porté l’aide militaire américaine totale à l’Ukraine depuis le début des hostilités avec la Russie en février dernier à plus de 26,7 milliards de dollars, a noté le responsable américain.

Il a félicité un certain nombre de partenaires de l’OTAN, dont la Pologne, le Canada, l’Allemagne et la France, pour leur aide meurtrière à Kiev et a appelé à un nouvel armement des forces ukrainiennes.

« Le peuple ukrainien nous regarde. Le Kremlin nous regarde. Et l’histoire nous regarde, “ Austin a déclaré.

Le ministre ukrainien de la Défense, Aleksey Reznikov, demandera aux donateurs lors de la réunion de Ramstein plus de systèmes anti-aériens, d’armes offensives, y compris des chars, et “fournitures systématiques de munitions”, son département a déclaré dans un tweet.

La question de savoir si Kiev recevra ou non des chars de fabrication occidentale a été un point de discorde entre les membres de l’OTAN. La Pologne et plusieurs autres pays ont déclaré qu’ils étaient disposés à fournir des chars de combat principaux Leopard 2 de fabrication allemande à partir de leurs flottes, en attendant le consentement de Berlin. Le gouvernement allemand aurait conditionné son autorisation à ce que les États-Unis montrent l’exemple.

Le Pentagone a refusé d’inclure les chars M1 Abrams dans son dernier colis destiné à l’Ukraine, invoquant des “problèmes de maintien en puissance”. Le réservoir nécessite du carburéacteur pour fonctionner et est difficile à entretenir, donc cela “n’a tout simplement pas de sens de fournir cela aux Ukrainiens en ce moment”, a déclaré jeudi aux journalistes Sabrina Singh, attachée de presse adjointe du Pentagone.

Moscou a accusé les États-Unis et leurs alliés de prolonger le conflit en Ukraine en forçant Kiev à éviter la poursuite de la paix et en la pompant également avec des armes. Il s’est engagé à atteindre ses objectifs de sécurité dans le conflit, quel que soit le soutien que son adversaire recevra.