Le Pentagone vante les “tueurs de chars” pour l’Ukraine

La dernière “aide létale” ne répond pas aux demandes de Kiev pour des armes plus puissantes

Le gouvernement américain est sur le point de fournir à l’Ukraine un certain nombre de véhicules blindés de transport de troupes dans le cadre d’un programme d’aide à venir, qualifié de “tueurs de chars” par un haut responsable militaire. Cette décision fait suite à des informations selon lesquelles Washington refuse toujours d’envisager un blindage plus lourd pour Kiev, malgré ses demandes répétées pour le char de combat principal Abrams.

Le porte-parole en chef du Pentagone, Pat Ryder, a annoncé jeudi la dernière aide, déclarant aux journalistes que Kiev recevrait un nombre indéterminé de véhicules de combat Bradley, ainsi qu’un soutien à la formation et à la maintenance des véhicules blindés de transport de troupes.

“Il s’agit évidemment d’une capacité blindée qui peut transporter l’infanterie mécanisée au combat à l’appui d’opérations offensives et défensives, offrant un niveau de puissance de feu et de blindage qui apportera des avantages sur le champ de bataille”, dit Ryder, ajoutant “Ce n’est pas un char, mais c’est un tueur de chars.”

Le paquet d’armes comprendra jusqu’à 50 Bradley et d’autres équipements, selon deux responsables anonymes cités par Reuters, qui ont noté que plus de détails viendraient vendredi.

Ryder a refusé de donner un délai pour le moment où les véhicules pourraient atteindre le champ de bataille, ni combien de temps il faudrait pour former les soldats locaux à les utiliser. Bien que Washington ait approuvé plus de 21 milliards de dollars d’aide militaire directe depuis le début du conflit en Ukraine en février dernier, on ne sait pas quelle quantité de ces armes est arrivée dans le pays ou est réellement en service en raison de longs délais de livraison.

Kiev a réclamé des armes de plus en plus lourdes tout au long du conflit, demandant spécifiquement le char de combat principal M1 Abrams dans un Noël ‘liste de souhaits‘ partagé par un conseiller principal du président ukrainien Vladimir Zelensky le mois dernier. Cependant, les responsables américains continuent d’exclure le char de 60 tonnes, un membre du personnel du gouvernement anonyme déclarant au Washington Post qu’ils ne conviennent pas aux forces ukrainiennes en raison de leur tendance à tomber en panne et de leur forte consommation de carburant.

Au lieu de cela, Washington et certains alliés occidentaux, dont l’Allemagne et la France, ont proposé une armure plus légère, Paris ayant récemment accepté d’envoyer plusieurs véhicules de combat blindés AMX-10 vieillissants et Berlin annonçant de futures expéditions du véhicule comparable Marder. Les trois pays ont rejeté les demandes de chars lourds.

Développé dans les années 1980 pour faire face aux véhicules de combat soviétiques BMP, le Bradley a été conçu pour transporter et couvrir l’infanterie, se déclinant en plusieurs variantes différentes. Bien que le Pentagone n’ait pas précisé le modèle qui sera expédié en Ukraine, le M3 Bradley est généralement exploité par un équipage de trois hommes et dispose d’un espace supplémentaire pour les troupes de reconnaissance et les missiles BGM-71 TOW, une arme antichar.