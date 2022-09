Le Pentagone va revoir ses «opérations psychologiques» – médias

Cette décision intervient après que les entreprises de médias sociaux ont supprimé les faux comptes supposés être gérés par l’armée américaine, rapporte le Washington Post

L’armée américaine s’apprête à mener une “vérification en profondeur” de ses opérations clandestines de guerre psychologique, alors que le Pentagone craignait d’avoir utilisé de faux identifiants de médias sociaux pour manipuler le public étranger, ont déclaré plusieurs sources au Post.

Le sous-secrétaire américain à la défense pour la politique, Colin Kahl, a ordonné aux commandements militaires d’offrir un “comptabilité complète” de leurs activités de guerre psychologique dans un délai d’un mois, selon un article du Monday Post, qui cite plusieurs responsables anonymes de l’administration et du Pentagone familiers avec l’affaire.

“Le message était essentiellement:” Vous devez me justifier pourquoi vous faites ce genre de choses “” a déclaré un responsable, décrivant la directive de Kahl.

L’ordre aurait été motivé par des inquiétudes à la Maison Blanche concernant “la tentative de manipulation du public à l’étranger par le ministère de la Défense” utilisant les médias sociaux, et survient après que Twitter et Facebook ont ​​supprimé quelque 150 faux comptes qui seraient impliqués dans “opérations d’influence secrètes”. Les démantèlements ont été révélés par des chercheurs de Graphika et de l’Observatoire Internet de Stanford, qui ont publié un rapport mettant en évidence les réseaux en ligne qui auraient poussé “pro-occidental” anti-Russie et autres récits politisés.

Bien que l’étude n’ait pas blâmé des acteurs particuliers pour les faux comptes, deux responsables ont déclaré au Post que l’US CENTCOM – le commandement combattant qui supervise les forces au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie centrale – “fait partie de ceux dont les activités sont soumises à un examen minutieux” pour ses opérations d’influence.

CENTCOM n’a pas précisé si l’un des comptes suspects avait été créé par son personnel ou ses sous-traitants, mais un responsable a noté qu’un tel comportement “être absolument une violation de la doctrine et des pratiques d’entraînement.”

En 2020, de plus, des employés de Twitter et Facebook ont ​​contacté l’armée américaine pour faire part de leurs inquiétudes concernant de faux comptes qu’ils pensaient être liés au Pentagone, a indiqué le média. L’incident aurait incité David Agranovich, responsable de la “perturbation des menaces mondiales” de Facebook, à avertir les responsables de la défense que si Facebook était en mesure de détecter le comportement inauthentique, “tout comme les adversaires américains.”

Joint par le Post, un porte-parole du Pentagone, Air Force Brig. Le général Patrick Ryder, a déclaré que les opérations d’information militaire « soutenir nos priorités en matière de sécurité nationale », mais doit être effectuée de manière licite, en ajoutant “Nous nous engageons à faire respecter ces garanties.”