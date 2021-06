Le Pentagone va mettre en place un bureau X-Files dans la vraie vie pour enquêter sur les ovnis après que le rapport explosif de l’UAP n’exclut pas les extraterrestres

Les responsables du PENTAGON semblent se préparer à mettre en place un « vrai bureau X-Files » pour sonder les ovnis après qu’un rapport explosif n’ait pas exclu les extraterrestres.

Les ovnis sont passés d’une théorie du complot marginale à un véritable débat sur la sécurité nationale alors que les États-Unis ont admis une série de rencontres mystérieuses dans le ciel.

Capture d’écran de la vidéo étrange et inexpliquée ‘Tic Tac’ filmée par l’US Navy et publiée par le Pentagone Crédit : DÉPARTEMENT DE LA DÉFENSE DES ÉTATS-UNIS

John Kirby a confirmé que le Pentagone examinerait de plus près les ovnis Crédit : Shutterstock

Et suite à la publication du rapport très attendu du Pentagone vendredi qui admet qu’il y a eu plus d’une centaine d’observations inexpliquées, les passionnés d’OVNI demandent « et ensuite ? ».

Il semble que le département américain de la Défense (DoD) se prépare à mettre en place une nouvelle unité dédiée aux phénomènes étranges, similaire aux agences secrètes de la série télévisée à succès The X-Files et de la série de films Men in Black.

Les responsables du DoD ont publié vendredi une note de service indiquant qu’ils chercheraient désormais à « officialiser » les enquêtes sur les OVNIS, souvent maintenant appelés phénomènes aériens non identifiés (UAP).

Les UAP sont actuellement le principal dossier de l’UAP Task Force, un organisme mis en place après une série de superbes vidéos divulguées montrant d’étranges rencontres entre les phénomènes et les avions de guerre américains.

Et une note publiée par le DoD a présenté un plan en trois points pour rassembler les enquêtes américaines afin d’essayer de déterminer exactement ce que pourraient être ces objets mystérieux qui défient la compréhension normale.

Le premier point indique que le DoD veut « synchroniser la collecte, le rapport et l’analyse » des PAN, et « sécuriser » les champs de test et d’entraînement militaires.

Et ensuite, il déclare vouloir mettre de côté des ressources et du personnel pour poursuivre l’enquête, confirmant apparemment la création d’un bureau formel.

Enfin, il déclare qu’il doit y avoir une « coordination » entre toutes les armes de l’armée américaine et les services de renseignement sur la question.

Le personnel du DoD devra également signaler une rencontre apparente avec un UAP dans les deux semaines pour lui permettre de faire l’objet d’une enquête plus appropriée, indique le mémo.

Il a été signé par la secrétaire adjointe à la Défense Kathleen Hicks.

Cette décision est une victoire majeure pour les militants qui ont appelé les États-Unis à prendre la question des ovnis plus au sérieux, et est envoyée comme une autre étape sur la voie d’une divulgation potentielle.

Kathleen Hicks a signé la commande qui pourrait ouvrir la voie à un nouveau bureau OVNI au Pentagone Crédit : Getty

Dans un communiqué, l’attaché de presse du Pentagone, John Kirby, a déclaré : « L’analyse de l’UAP est un effort de collaboration impliquant de nombreux départements et agences, et le Département remercie le Bureau du directeur du renseignement national d’avoir dirigé un effort de collaboration pour produire cette évaluation, ainsi que le autres ministères et organismes contributeurs.

« Les incursions dans nos champs d’entraînement et dans l’espace aérien désigné posent des problèmes de sécurité des vols et des opérations, et peuvent poser des problèmes de sécurité nationale. Le DoD prend très au sérieux les rapports d’incursions – par tout objet aérien, identifié ou non identifié – et enquête sur chacun d’eux.

Le rapport soumis aujourd’hui met en évidence les défis associés à l’évaluation de l’UAP se produisant sur ou à proximité des champs de tir et des installations du DOD.

« Le rapport a également identifié la nécessité d’apporter des améliorations aux processus, aux politiques, aux technologies et à la formation pour améliorer notre capacité à comprendre l’UAP. »

Il a ajouté : « Le plan établira des procédures pour synchroniser la collecte, la notification et l’analyse de l’UAP ; fournira des recommandations pour sécuriser les champs de test et d’entraînement militaires ; et identifiera les exigences pour la mise en place et le fonctionnement d’une nouvelle activité de suivi du DOD pour diriger l’effort, y compris son alignement, ses ressources, son personnel, ses pouvoirs et un calendrier de mise en œuvre. »

Capture d’écran de la vidéo d’OVNI « Gimbal » qui comprend des pilotes de l’US Navy s’exclamant « regardez cette chose ! » Crédit : Département américain de la Défense

Une autre vidéo de l’US Navy intitulée ‘Go Fast’ qui montre un OVNI suivi Crédit : Département américain de la Défense

Le rapport de neuf pages qui a été publié vendredi était la version non classifiée, avec une version beaucoup plus complète qui aurait été remise au Congrès lors d’un briefing secret la semaine dernière.

Dans la version publique, l’armée a compté 144 observations d’OVNI se produisant principalement en 2019 qui n’ont pu être vérifiées par aucune explication terrestre.

Le rapport semble reconnaître que les capacités militaires à la fois dans les domaines de la défense et du renseignement travaillent avec des données insuffisantes pour identifier la nature des ovnis.

Par exemple, les capteurs montés sur les engins de défense militaires américains « sont généralement conçus pour remplir des missions spécifiques », mais dans ce cas, ils sont mal équipés pour « identifier l’UAP », selon le rapport.

REGARDER LE CIEL

Le rapport suggère également que lorsque les objets dans le ciel seront enfin découverts, ils seront probablement classés par un tas de choses, y compris « l’encombrement aérien » comme un ballon dégonflé, des phénomènes atmosphériques naturels à des « systèmes adverses étrangers » plus sinistres.

De plus, rien dans le rapport ne concluait que les avions volants ne sont pas des extraterrestres.

Le rapport est le résultat de législateurs qui ont poussé à la publication des conclusions après que tant d’incidents ineffables aient été documentés au cours des 20 dernières années.

Les pilotes de l’US Navy, par exemple, ont enregistré des objets voyageant à des vitesses apparemment hypersoniques, tournant et disparaissant mystérieusement – alimentant l’intrigue comme étant à l’origine de ces phénomènes.

Que se passe-t-il avec les ovnis aux États-Unis ? Les OVNIS sont passés des théories du complot marginales à un véritable débat sur la sécurité nationale aux États-Unis. L’année dernière, les responsables du Pentagone ont pris une mesure sans précédent pour confirmer un trio de vidéos remarquables qui montraient des rencontres américaines avec des ovnis. Le débat est toujours ouvert sur ce qu’étaient les phénomènes filmés – mais il a été clair pour tout le monde, quelque chose est dans le ciel. Peut-être le plus frappant était une vidéo connue sous le nom de « Tic Tac » – qui montrait un objet non identifié poursuivi par des avions de chasse. Les États-Unis ont également confirmé l’existence de l’Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) – un programme du Pentagone mis en place pour étudier les ovnis avant d’être dissous en 2017. Cependant, il a été remplacé par l’UAP Task Force en juin 2020 après un vote de la commission du renseignement du Sénat américain. Les chefs de la défense ont depuis confirmé un certain nombre de fuites de vidéos et de photos d’OVNI qui ont été soumises à la Task Force pour enquête. Pourquoi cette soudaine ruée vers la transparence ? Aucun en dehors des ailes secrètes du gouvernement américain ne le sait actuellement avec certitude. Et en tant qu’addendum à un projet de loi de secours Covid de 5 500 pages adopté en décembre, le bureau du directeur du renseignement national a reçu l’ordre de compiler un rapport sur les ovnis dans les 180 jours. Le rapport UAP est tombé comme prévu le 25 juin et, bien qu’il ne révèle pas grand-chose, il n’exclut rien non plus, car une grande partie reste confidentielle. Les États-Unis semblent avoir reconnu que les ovnis – quels qu’ils soient – sont réels et constituent une menace potentielle pour la sécurité nationale car ils semblent pouvoir entrer dans l’espace aérien restreint en toute impunité. Est-ce des extraterrestres ? Officiellement, la position des États-Unis est simplement « nous ne savons pas encore » car une divulgation supplémentaire est attendue dans les mois et les années à venir.

Les législateurs américains ont commandé le rapport après une série étonnante de vidéos divulguées qui montraient des rencontres militaires avec des objets tels que le tristement célèbre « Tic Tac ».

Cela a marqué un revirement étonnant après que le gouvernement ait rejeté les ovnis à la fin du projet Blue Book dans les années 1960.

Et l’ancien initié du Pentagone, Luis Elizondo, a confirmé qu’une grande partie du rapport était probablement encore cachée – ainsi que des rumeurs d’autres photos et vidéos époustouflantes.

« Le gouvernement est officiellement et officiellement sorti et a informé le Congrès que ces choses sont – A, elles sont réelles – et deux, qu’elles ne sont pas les nôtres et qu’elles semblent fonctionner, au moins certaines d’entre elles… de manière remarquable. « , a déclaré Elizondo à Fox News.

Certains fans mécontents d’OVNI ont qualifié le rapport de « blanchiment », mais il est considéré par beaucoup comme la première étape du cycle pour vraiment comprendre ce qui se passe dans le ciel.

Le rapport admet que les rencontres pourraient être des avions auparavant inconnus en provenance de Chine, de Russie ou d’un groupe terroriste « non gouvernemental ».

Mais cela n’excluait surtout pas une origine extraterrestre, ou peut-être même extradimensionnelle, pour les rencontres.

Le Sun Online a précédemment révélé que le Pentagone aurait en sa possession une image d’un OVNI « Triangle noir » s’élevant de l’océan dans l’une des rencontres les plus étonnantes jamais filmées.