Le Pentagone va doubler l’artillerie HIMARS pour l’Ukraine

Les États-Unis vont plus que doubler leur engagement en matière de systèmes d’artillerie de roquettes à longue portée pour l’Ukraine, a annoncé mercredi le Pentagone, dans le cadre d’une stratégie à long terme des États-Unis et de ses partenaires visant à augmenter la production d’armes en réponse à l’invasion russe. Le paquet de 1,1 milliard de dollars comprendra 18 lanceurs HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), les armes qui ont fait des ravages sur les postes de commandement et les centres logistiques derrière les lignes russes. Les États-Unis ont déjà livré 16 des systèmes, capables de livrer des munitions de précision jusqu’à 50 miles de distance, à partir des stocks existants.

Cette nouvelle tranche prendra “quelques années” pour être construite et livrée, a déclaré aux journalistes un haut responsable américain de la défense, soulignant les efforts visant à fournir l’infrastructure de défense à long terme de l’Ukraine tandis que les alliés et les partenaires accélèrent les paquets d’équipements et de munitions sur mesure pour les besoins les plus urgents. . Le HIMARS représente une “composante essentielle de la force de combat ukrainienne à l’avenir”, a déclaré le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat conformément aux règles de base établies par le Pentagone.

Par ailleurs, le Pentagone a déclaré mercredi que les États-Unis avaient l’intention d’augmenter la production de “feux à longue portée basés au sol, de systèmes de défense aérienne, de munitions air-sol et d’autres capacités” nécessaires pour soutenir l’armée ukrainienne sur le long terme. Dans un communiqué, des responsables de la défense ont déclaré que près de 20 autres pays avaient également accepté d’étendre leur base industrielle et d’accélérer la production d’armes capables de remplacer les équipements russes et soviétiques de l’Ukraine par des systèmes modernes utilisés par l’OTAN.

Les annonces interviennent alors que la Russie presse jusqu’à 300 000 conscrits en service pour remplacer et renforcer les troupes assiégées repoussées par les offensives ukrainiennes à l’est et au sud. Préparer ces nouvelles troupes sera un défi pour le Kremlin, a déclaré un deuxième responsable américain aux journalistes, compte tenu de la logistique nécessaire pour les approvisionner et les former. De nombreux soldats russes qui formeraient des conscrits «sont déjà en Ukraine», a déclaré le responsable.

Le paquet d’armes le plus récent comprend des armes et des équipements dont la livraison prendra entre six mois et deux ans et obligera les sous-traitants de la défense à redémarrer ou à intensifier la fabrication, a déclaré le premier responsable de la défense.

L’Ukraine recevra également 150 Humvees blindés supplémentaires, qui permettront aux troupes de transporter des fantassins et de manœuvrer sur le champ de bataille lors d’opérations offensives, et plus de 200 véhicules qui les aideront à transporter de l’équipement lourd, un défi logistique lié à la fourniture de grandes quantités de lourds. armes.

Le package comprend également des systèmes conçus pour atténuer les armes que les Russes ont utilisées efficacement, y compris des radars capables de détecter l’artillerie et les drones entrants.