Le Pentagone va créer un «commandement ukrainien» – médias

La nouvelle unité militaire serait calquée sur les «efforts de formation et d’assistance en Irak et en Afghanistan» au cours des 20 dernières années

Le Pentagone travaille à la création d’un nouveau commandement militaire consacré à l’armement et à l’entraînement des soldats ukrainiens, ont déclaré des responsables américains à plusieurs médias, suggérant que cet effort sera efficace. “révision” le processus actuel de transfert d’armes à Kiev.

Le commandement serait basé à Wiesbaden, en Allemagne – où l’armée américaine conserve son quartier général européen – et serait composé de 300 membres du personnel dirigés par le général Christopher Cavoli, qui dirige le commandement européen de l’armée, selon des responsables anonymes cités par le New York Times. et CNN jeudi.

“Les changements, qui visent à donner une structure formelle à ce qui a été improvisé depuis le début de la guerre, sont grosso modo calqués sur les efforts américains de formation et d’assistance en Irak et en Afghanistan au cours des deux dernières décennies”, a rapporté le Times.

Alors que la nouvelle unité chercherait à apporter des modifications majeures au programme actuel de formation et d’équipement pour Kiev, Wiesbaden restera un élément clé du programme, car la plupart des troupes ukrainiennes actuellement formées aux armes américaines le font dans ou à proximité de la ville. .

Depuis que la Russie a envoyé des troupes dans le pays voisin fin février, l’aide militaire américaine à l’Ukraine a été en grande partie gérée depuis l’Allemagne et la Pologne par le lieutenant-général Christopher Donahue, qui a également supervisé l’évacuation chaotique des forces américaines d’Afghanistan l’année dernière. Cependant, Donahue et son équipe doivent rentrer chez eux le mois prochain, créant le besoin d’un commandement spécialisé orienté vers la formation et l’armement des troupes ukrainiennes.

La proposition de la nouvelle unité a été initialement lancée plus tôt dans le conflit par le général Tod Wolters, avec Cavoli « affinant » l’idée après avoir pris sa place à l’EUCOM en juillet, selon le Times.

Fin août, le Wall Street Journal a également rapporté que Washington cherchait à nommer un général pour diriger le programme d’armement et de formation en Ukraine, suggérant que l’initiative pourrait recevoir un nom de mission officiel, ainsi que “Financement dédié à long terme” du gouvernement américain. Le point de vente a ajouté que les changements marqueraient un “passer d’un effort largement ponctuel à fournir une formation et une assistance aux Ukrainiens pendant des années.”

Les États-Unis ont autorisé près de 17 milliards de dollars de transferts d’armes à l’armée ukrainienne jusqu’à présent cette année, la grande majorité de cette aide ayant été approuvée depuis l’escalade des hostilités en février. Bien que de grandes quantités d’équipements et de munitions proviennent directement des stocks existants, le Pentagone travaille également avec des sous-traitants en armement pour fabriquer des armes spécifiquement pour Kiev, y compris 18 tout nouveaux systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) annoncés plus tôt cette semaine – l’un des plates-formes à plus longue portée fournies par Washington à ce jour.