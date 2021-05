L’armée américaine exploite un vaste réseau de soldats, de civils et de sous-traitants qu’elle utilise pour des missions clandestines tant au pays qu’à l’étranger, a affirmé Newsweek, ajoutant que la force manipulait également les médias sociaux.

Après une enquête de deux ans, le point de vente a rapporté que l’armée d’infiltration se compose d’environ 60 000 personnes, dont beaucoup utilisent de fausses identités pour mener à bien leurs missions. Les agents du Pentagone opèrent dans la vie réelle et en ligne, certains étant même intégrés dans des entreprises privées et des entreprises bien connues.

Le programme massif, officieusement connu sous le nom de «Réduction de signature», serait 10 fois la taille du service clandestin de la CIA, ce qui en fait le «La plus grande force d’infiltration que le monde ait jamais connue», Newsweek a déclaré. Mais la véritable échelle et la portée de l’armée de l’ombre restent un secret bien gardé. Personne ne connaît la taille totale du programme et le Congrès n’a jamais tenu d’audience sur la dépendance croissante de l’armée à l’égard de la réduction des signatures. Il semble y avoir très peu ou pas de transparence concernant la force militaire clandestine massive, alors même que son développement continu «Conteste les lois américaines, les Conventions de Genève, le code de conduite militaire et la responsabilité de base», dit la sortie.

Environ la moitié de la force de réduction de signature se composerait du personnel des opérations spéciales qui traquent les terroristes dans les zones de guerre et travaillent dans « Points chauds non reconnus » comme la Corée du Nord et l’Iran. Les spécialistes du renseignement militaire constitueraient la deuxième plus grande partie de l’armée secrète.





Cependant, le groupe à la croissance la plus rapide au sein de la force clandestine du Pentagone opère exclusivement en ligne. Celles-ci «Cyber-combattants» assumer de fausses identités pour recueillir des renseignements et rechercher «Informations accessibles au public» sur Internet. Ils auraient même participé à « Campagnes pour influencer et manipuler les médias sociaux. » Des centaines de ces guerriers claviers ténébreux sont des employés de l’Agence de sécurité nationale, a rapporté Newsweek.

Selon le point de vente, le réseau s’appuie sur 130 entreprises privées et des dizaines d’agences gouvernementales peu connues et secrètes pour soutenir ses opérations. Les entreprises, qui font tout, de la falsification de documents à la création de déguisements, gagnent collectivement plus de 900 millions de dollars par an pour aider à financer l’armée secrète.

Alors que les agents du Pentagone restent généralement sous le radar, Newsweek affirme qu’il y a plusieurs cas dans lesquels leurs couvertures ont été soufflées. Un de ces incidents en 2013 impliquait des Américains « diplomate » Ryan Fogle, qui a été arrêté en Russie alors qu’il tentait de recruter un agent double. L’affaire a reçu une large couverture médiatique et a suscité une moquerie considérable, en raison de la paraphilie d’espionnage apparemment obsolète dont Fogle était en possession, notamment des perruques, des lunettes de soleil, un plan de rue de Moscou, une boussole, ainsi qu’un vieux téléphone Nokia. Cependant, un expert qui s’est entretenu avec Newsweek a déclaré que le téléphone cachait probablement un appareil de communication hautement sophistiqué.





