Le Pentagone traque un ballon espion chinois au-dessus des États-Unis

Le Pentagone est suivi d’un ballon de surveillance chinois qui s’attarde à haute altitude au-dessus de l’ouest des États-Unis, abritant des sites sensibles, notamment des silos de missiles nucléaires, des responsables du ministère de la Défense.

Le ballon chinois, repéré plus tôt cette semaine, a flâné au-dessus du Montana pendant une courte période et a brièvement provoqué l’échouement d’avions à Billings par précaution, a déclaré un haut responsable aux journalistes sous la condition habituelle de l’anonymat. Les responsables ont déclaré qu’il ne représentait aucune menace en matière de renseignement et qu’il avait été décidé de ne pas l’abattre en raison du risque possible de chute de débris.

“Les États-Unis ont détecté et suivent un ballon de surveillance à haute altitude qui se trouve actuellement au-dessus de la zone continentale des États-Unis”, a déclaré Pat Ryder, un Pentagone porte-parole, a déclaré aux journalistes. “Il voyage actuellement à une altitude bien au-dessus du trafic aérien commercial et ne présente pas de menace militaire ou physique pour les personnes au sol.”

Une fois que les responsables américains ont pris connaissance du ballon, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a convoqué une réunion de ses principaux conseillers lors d’un voyage aux Philippines mercredi et a informé le président Joe Biden. Sa technologie n’offre aucune capacité de collecte de renseignements au-delà de ce que les satellites chinois en orbite basse fournissent déjà, a déclaré le responsable.

Le responsable américain a refusé de répondre à plusieurs questions sur le ballon, notamment la cible précise de sa surveillance, sa taille ou d’autres spécifications. C’est bien au-dessus de l’altitude utilisée par les avions civils – environ 12 km – mais pas au bord de l’espace, a déclaré le responsable.

Austin était aux Philippines dans le cadre d’un effort américain pour rallier des alliés et contrer ce que les responsables considèrent comme l’affirmation accrue de la Chine dans la mer de Chine méridionale et envers Taïwan. Les États-Unis ont obtenu l’accès à davantage de bases militaires philippines, ouvrant la voie à une plus grande présence américaine dans la région.

Courir haut

Les tensions entre Washington et Pékin sont vives, l’administration Biden devenant plus explicite sur sa volonté de défendre Taïwan en cas de conflit. La semaine dernière, un général de l’armée de l’air américaine a déclaré à son état-major qu’il pensait que les États-Unis et la Chine seraient en guerre d’ici 2025.

Le haut responsable a déclaré que les États-Unis avaient soulevé la question du ballon avec la Chine. L’ambassade de Chine n’a pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant des commentaires jeudi.

Le Montana abrite la 341st Missile Wing, qui a son siège à la base aérienne de Malmstrom et entretient les missiles balistiques intercontinentaux Minuteman III.

Ce n’était pas la première fois qu’un ballon espion était repéré au-dessus du territoire américain, bien que celui-ci reste plus longtemps que par le passé. Le responsable a refusé de dire pourquoi les États-Unis pensaient que le ballon appartenait à la Chine, mais a déclaré que les États-Unis étaient convaincus que c’était le cas. — Roxana Tiron et Tony Capaccio, (c) 2023 Bloomberg LP

