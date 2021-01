Le Pentagone «suspend» un plan visant à faire vacciner les détenus de Guantanamo Bay contre le COVID-19 la semaine prochaine.

L’attaché de presse du Pentagone, John Kirby, a confirmé samedi après-midi que le processus était suspendu suite à l’indignation généralisée que les terroristes reçoivent un traitement prioritaire pour les vaccins en demande.

«Aucun détenu de Guantanamo n’a été vacciné. Nous suspendons le plan pour aller de l’avant, alors que nous examinons les protocoles de protection des forces. Nous restons attachés à nos obligations de garantir la sécurité de nos troupes », a écrit Kirby sur Twitter.

Le camp de détention américain, situé sur la côte cubaine, abrite 40 détenus, dont le cerveau du 11 septembre Khalid Sheikh Mohammed et d’autres terroristes d’Al-Qaïda.

La décision initiale d’offrir les tirs demandés aux terroristes a suscité une indignation généralisée. Certains ont accusé l’administration Biden de donner la priorité aux criminels par rapport aux citoyens américains ordinaires

Khalid Sheikh Mohammed est le cerveau derrière le complot terroriste du 11 septembre qui a tué 2976 Américains

Le projet de faire vacciner les terroristes a été confirmé jeudi par le Pentagone.

Terry Adirim, nommé par Joe Biden, aurait signé mercredi un ordre autorisant l’envoi de vaccins sur l’île et les détenus de les recevoir dès lundi prochain.

Adirim est le principal sous-secrétaire adjoint à la défense pour les affaires de santé et a prêté serment le jour de l’inauguration.

L’effort de vaccination visait, semble-t-il, à aider à reprendre les poursuites judiciaires pour les prisonniers qui ont été retardés en raison de la pandémie.

Cependant, la nouvelle a déclenché la fureur des politiciens et des premiers intervenants du 11 septembre.

Le déploiement du vaccin intervient dans un contexte de pénurie de doses qui a entravé les efforts de vaccination à travers les États-Unis, où seuls 26 millions d’Américains ont été vaccinés.

Tom Von Essen, qui était le commissaire aux incendies de New York pendant le 11 septembre, a déclaré: « Vous ne pouvez pas inventer cela. Le ridicule de ce que nous obtenons de notre gouvernement. Ils distribueront le vaccin à ces bas-vivants à Guantanamo Bay avant que chaque résident des États-Unis d’Amérique ne l’obtienne, c’est le théâtre de l’absurde.

«C’est fou», a déclaré Von Essen au New York Post.

John Feal, un superviseur de la démolition de la pile de Ground Zero, a déclaré au Post: « Le fait que la communauté du 11 septembre ne puisse pas obtenir le vaccin et les terroristes peut montrer à quel point notre gouvernement est arriéré.

«C’est la chose la plus ridicule que j’aie jamais entendue. C’est une insulte pour les gens qui ont couru dans les tours et ont été tués et ceux qui ont travaillé sur la pile pendant des mois et sont malades.

Tom Von Essen, qui était commissaire aux incendies de la ville pendant le 11 septembre, a déclaré: «Vous ne pouvez pas inventer cela». Il est photographié à l’hôtel de ville de New York le 24 octobre 2001 (à gauche) et lors d’une conférence de presse à New York en mars 2020 (à droite)

La représentante Elise Stefanik, la représentante républicaine du 21e district du Congrès de New York, a déclaré: « Il est inexcusable et anti-américain que le président Biden choisisse de donner la priorité aux terroristes condamnés à Gitmo par rapport aux personnes âgées ou aux vétérans américains vulnérables. »

Le lieutenant Michael O’Connell, pompier à la retraite de New York – qui était impliqué dans la recherche et le sauvetage le 11 septembre – a déclaré au Post: « C’est absolument dégoûtant.

« Ces terroristes ont fait du mal, mais ce sont les patriotes qui doivent attendre pour se faire vacciner. »

Les injections de Guantanamo ont été administrées sur une « base volontaire » conformément à la politique du Pentagone, qui nécessite le consentement du destinataire pour un traitement qui n’a pas été entièrement approuvé par la FDA.

Les vaccins Moderna et Pfizer sont actuellement autorisés uniquement pour une utilisation d’urgence.

La base navale américaine de Guantanamo a commencé à vacciner ses 6 000 résidents au début du mois, mais les détenus ne semblaient pas avoir été inclus dans le déploiement.

On ne sait pas combien de cas de coronavirus ont été détectés dans l’établissement, le cas échéant.

Le comédien Jon Stewart (au centre) embrasse les premiers intervenants du 911 John Feal (à gauche) et Michael O’Connell (à droite) après que le Sénat américain a voté le renouvellement de l’autorisation permanente du 11 septembre Victim Compensation Fund en 2019. O’Connell qui a participé à la recherche et le sauvetage du 11 septembre, a déclaré vendredi que la décision de vacciner les terroristes était « absolument dégoûtante »

Mohammed serait l’architecte derrière le complot terroriste qui a tué 2976 personnes à New York, à Washington DC et en Pennsylvanie le 11 septembre.

Mohammed doit être jugé dans le cadre du 11 septembre avec quatre autres personnes devant un tribunal militaire de Guantanamo.

Ils sont accusés de crimes de guerre, notamment de terrorisme et du meurtre de près de 3 000 personnes.

Ils seront les premiers à être jugés, près de 20 ans après les attentats de New York, Washington et Pennsylvanie. S’ils sont reconnus coupables, ils risquent la peine de mort.

On pense que les autorités veulent vacciner les détenus pour éviter de retarder davantage la procédure judiciaire au milieu de la pandémie.

Un garde escorte un détenu enchaîné dans une remorque, à la base navale américaine de Guantanamo Bay, à Cuba, dans cette photo d’archive du 5 avril 2006

Trois autres détenus ayant des liens avec Al-Qaïda devaient également être classés par ordre de priorité en raison de leurs prochaines inculpations.

Encep Nurjaman, alias Hambali, Mohammed Nazir Bin Lep et Mohammed Farik Bin Amin, tous membres du groupe extrémiste basé en Asie du Sud-Est connu sous le nom de Jemaah Islamiyah, sont détenus aux États-Unis depuis 2003.

Le groupe est blâmé pour une série d’attentats à la bombe en Indonésie, y compris les attentats de 2002 à Bali qui ont tué 202 personnes. Les trois auraient également des liens avec Al-Qaïda.