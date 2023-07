Un ingénieur aurait eu accès aux systèmes de communication de 17 bases militaires américaines

Le département américain de la Défense examine comment un ingénieur d’une base de l’armée de l’air dans le Tennessee a réussi à voler 90 000 dollars d’équipement radio et à pénétrer les réseaux de 17 installations du Pentagone, a rapporté Forbes samedi. Le suspect aurait également accédé aux communications du FBI.

Le gouvernement a reçu un pourboire d’un entrepreneur de la base aérienne d’Arnold dans le Tennessee, qui a allégué qu’un ingénieur de 48 ans de l’installation avait ramené chez lui la technologie radio du gouvernement pour son propre usage, a rapporté Forbes, citant un mandat de perquisition.

Lorsque les forces de l’ordre ont fait une descente au domicile de l’homme, ils ont découvert qu’il avait « accès administrateur non autorisé » à l’infrastructure de communication de 17 installations militaires, et exécutait le logiciel de programmation radio Motorola sur son ordinateur, lui donnant accès à « l’ensemble du système de communication de la base aérienne d’Arnold », le mandat aurait déclaré.

Un rapport médico-légal sur des objets saisis dans la maison de l’ingénieur aurait révélé qu’il avait des clés USB contenant des mots de passe pour le réseau radio du Commandement de la formation et de l’éducation de l’Air Force, « fichiers de programmation de radio locale d’application de la loi, » et « Fichiers de programmation de la radio Motorola » qui affichait un avertissement indiquant qu’ils étaient la propriété du gouvernement américain lors de leur ouverture.

En savoir plus Le suspect d’une fuite du Pentagone inculpé

Le rapport a également affirmé que l’homme avait un accès possible aux communications du FBI et de plusieurs agences de l’État du Tennessee, sans donner plus de détails.

Forbes a retenu le nom de l’homme, car il n’avait pas été inculpé au moment de la publication de l’article. Les enquêteurs traiteraient l’incident comme un « compromis critique » de sécurité, selon le mandat.

L’incident survient trois mois après que des centaines de documents du Pentagone ont été divulgués sur un serveur de jeu, prétendument par un garde national de l’air américain basé dans le Massachusetts. Les documents ont révélé la présence de forces spéciales américaines en Ukraine, les insuffisances de l’armée ukrainienne alors qu’elle se préparait à sa contre-offensive contre les forces russes et l’espionnage américain de ses alliés tout au long du conflit.

Le responsable présumé de la fuite, Jack Teixeira, a été inculpé le mois dernier de six chefs d’accusation de conservation et de transmission d’informations classifiées. S’il est reconnu coupable, il encourt une peine maximale de 10 ans de prison pour chaque chef d’accusation.