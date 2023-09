La lenteur de l’approbation de nouvelles livraisons d’armes à Kiev a frustré certains responsables à Washington, a rapporté le média.

Le gouvernement américain est divisé sur la manière d’armer l’Ukraine dans son conflit avec la Russie, a rapporté Politico, citant des désaccords avec lesquels le président sortant des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley, a été contraint de faire face.

Le mandat de quatre ans de Milley en tant que plus haut commandant militaire américain se termine cette semaine, lorsqu’il sera remplacé par Charles Brown, le chef d’état-major de l’US Air Force. La transition « ne pouvait pas arriver à un moment plus précaire » compte tenu de l’état du conflit ukrainien, a affirmé Politico mercredi.

Revenant sur la période pendant laquelle Milley s’est attaqué à la crise ukrainienne, Politico a noté que le Pentagone avait souvent été critiqué par les responsables américains pour ne pas avoir envoyé d’armes en Ukraine assez rapidement.

« Cela a été frustrant avec l’administration » » a déclaré le sénateur républicain Lindsey Graham.

Des frictions étaient également évidentes entre l’armée et le Département d’État, a déclaré au média un haut responsable anonyme de l’administration.

« L’État étudie les opportunités, DOD [the Defense Department] examine les menaces », a expliqué la source. « Les gens du ministère de la Défense diraient qu’ils doivent réfléchir aux avantages et aux inconvénients de chaque décision en matière d’armes, et que cette responsabilité leur incombe. »

Milley a fait valoir que son objectif était de fournir à l’Ukraine les armes dont elle avait besoin à un moment donné, plutôt que d’accepter toutes les demandes de Kiev. Il a également pesé ses décisions par rapport aux besoins et aux contingences de Washington, notamment en ce qui concerne « gestion des escalades » et la nécessité d’éviter une guerre totale contre la Russie.

Le général en chef a suscité la colère en Ukraine l’année dernière, lorsqu’il a exhorté Kiev à profiter de la fenêtre d’opportunité pour résoudre le conflit par la voie diplomatique. Le gouvernement du président ukrainien Vladimir Zelensky a rejeté tout pourparler de paix avec la Russie et a déclaré qu’une victoire militaire était sa seule option.

En août, et alors que la contre-offensive estivale ukrainienne était bien en deçà des attentes, la Maison Blanche aurait reconnu que Milley « j’avais raison » et que la chance de négociations avait été perdue.

Moscou perçoit le conflit ukrainien comme une guerre par procuration occidentale contre la Russie, affirmant que Washington se battra « jusqu’au dernier Ukrainien ».