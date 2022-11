Le Pentagone s’inquiète du programme nucléaire chinois

L’armée américaine a averti que Pékin pourrait avoir 1 500 ogives dans son arsenal stratégique d’ici 2035

La Chine renforce rapidement ses capacités d’armement nucléaire et est en passe de presque quadrupler le nombre d’ogives dans son arsenal d’ici 2035, réduisant ainsi son écart de puissance de feu avec les États-Unis, a averti le Pentagone.

“Au cours de la prochaine décennie, la RPC (République populaire de Chine) vise à moderniser, diversifier et étendre ses forces nucléaires”, a déclaré mardi le Pentagone dans son rapport annuel sur la force militaire de la Chine. L’accumulation est beaucoup plus importante et plus complexe qu’une initiative de modernisation nucléaire entreprise par la Chine il y a dix ans, ajoute le rapport.

Pékin possède actuellement environ 400 ogives nucléaires, a déclaré le Pentagone, contre une estimation précédente de 350. Au rythme actuel de développement, le stock passera à environ 1 000 ogives d’ici la fin de cette décennie et à 1 500 d’ici 2035. En comparaison, les États-Unis ont 3 750 ogives actives et un stock total de plus de 5 000.

Lire la suite La Chine reste la principale menace pour les États-Unis – Pentagone

L’expansion chinoise sera probablement “dépasser les développements potentiels des forces nucléaires de tout adversaire qui pourrait menacer de manière plausible la capacité de la RPC à riposter contre une première frappe”, a déclaré le Pentagone, ajoutant que l’armée chinoise vise à posséder la capacité de “destruction mutuelle assurée”, décourager les éventuels agresseurs.

Les généraux américains ont à plusieurs reprises désigné la Chine comme la principale menace pour la sécurité nationale des États-Unis, affirmant que Pékin était “le seul concurrent qui ait à la fois l’intention de remodeler l’ordre international et, de plus en plus, le pouvoir de le faire.” Les responsables chinois ont repoussé de tels avertissements, affirmant que Washington avait un “mentalité dépassée de la guerre froide et état d’esprit à somme nulle.”

Les responsables américains ont exprimé leur inquiétude qu’à mesure que les prouesses nucléaires de la Chine augmentent, les dirigeants du pays pourraient repenser leur politique contre le lancement d’une première frappe nucléaire. “Ce que nous examinons ici, cela soulève des questions, je pense, sur leur intention”, a déclaré un haut responsable de la défense lors d’un point de presse avant la publication du rapport de mardi. Pour sa part, Washington a refusé d’exclure sa propre option de première frappe ou la possibilité d’utiliser des armes nucléaires contre une menace non nucléaire.

LIRE LA SUITE: Un pays asiatique met l’accent sur la neutralité après les pourparlers sur la défense américaine

Le Parti communiste chinois vise à atteindre un “grand rajeunissement” de la nation d’ici 2049, le 100e anniversaire de la fondation de la RPC. Cet effort global comprendra la mise en place d’un “classe mondiale” militaire.