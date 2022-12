Six batteries NASAMS supplémentaires pour les besoins de Kiev devraient être prêtes dans deux ans, selon le contrat

L’armée américaine a annoncé qu’un contrat de 1,2 milliard de dollars pour produire six systèmes nationaux avancés de missiles sol-air (NASAMS) pour l’Ukraine, au milieu de son conflit avec la Russie, a été attribué au conglomérat de défense Raytheon.

“Les travaux seront effectués à Tewksbury, Massachusetts, avec une date d’achèvement estimée au 28 novembre 2025”, a déclaré mercredi le ministère de la Défense dans un communiqué.

Kiev a jusqu’à présent reçu deux des huit unités NASAMS promises par Washington. Les systèmes restants devraient être livrés à l’Ukraine une fois construits.

Outre les batteries NASAMS elles-mêmes, le contrat comprend l’équipement et les pièces de rechange associés, ainsi que la formation et le soutien logistique pour l’armée ukrainienne.

Il est financé dans le cadre de la soi-disant Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), qui permet à l’administration Biden de se procurer des armes auprès de l’industrie de la défense au lieu de les prendre dans les stocks militaires américains existants.















L’Ukraine a déclaré qu’elle avait un besoin urgent de systèmes de défense aérienne, en raison des récentes frappes de missiles à grande échelle de la Russie contre des cibles militaires et des infrastructures énergétiques. Moscou a intensifié la pression sur Kiev depuis le 10 octobre, lorsqu’elle a accusé l’Ukraine d’utiliser “tactiques terroristes” et ciblant les infrastructures russes, y compris le pont stratégique de Crimée.

Le Pentagone affirme que les systèmes NASAMS nouvellement fournis ont jusqu’à présent montré un taux de réussite de 100% dans l’interception de missiles russes en Ukraine. Le ministère russe de la Défense, cependant, insiste sur le fait qu’après chaque barrage de missiles, toutes les cibles visées ont été touchées.

Washington a jusqu’à présent été le principal soutien de Kiev pendant le conflit avec Moscou, fournissant au gouvernement de Vladimir Zelensky plus de 19,8 milliards de dollars d’aide militaire, y compris du matériel sophistiqué tel que des lance-roquettes multiples HIMARS, des obusiers M777 et des drones de combat.

La Russie critique depuis longtemps les livraisons d’armes à l’Ukraine par les États-Unis et ses alliés, affirmant qu’elles ne font que prolonger le conflit et augmenter le risque d’une confrontation directe entre l’OTAN et Moscou.