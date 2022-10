Le Pentagone s’exprime sur les livraisons de défense aérienne à l’Ukraine

Kiev recevra le NASAMS pour contrer les frappes russes dans un proche avenir, a déclaré un haut responsable

Les États-Unis prévoient de fournir à l’Ukraine le premier lot de systèmes nationaux avancés de missiles sol-air (NASAMS) dans les prochaines semaines, a annoncé lundi le ministère de la Défense. Washington s’est engagé à renforcer les capacités de défense aérienne de Kiev après que la Russie a lancé un barrage de missiles sur des cibles militaires et des infrastructures énergétiques ukrainiennes la semaine dernière, au cours de ce qu’il a appelé un “attaque terroriste” sur le pont stratégique de Crimée.

S’adressant aux journalistes, un haut responsable anonyme du Pentagone a déclaré que les États-Unis “cherchant à essayer d’obtenir le premier [NASAMS] en Ukraine dans les prochaines semaines», ajoutant qu’il a déjà fourni à Kiev plus de 1 400 systèmes de défense aérienne Stinger lancés à l’épaule.

Il a poursuivi en disant que les États-Unis pensent que ces livraisons à l’Ukraine “continuer d’être un domaine d’intérêt» pour les pays occidentaux. La semaine dernière, les États-Unis ont promis d’accélérer l’expédition de deux des huit NASAMS qu’ils promettent depuis longtemps à Kiev.

Le Royaume-Uni, un autre grand partisan de Kiev, s’est également engagé à fournir à l’Ukraine des dizaines de missiles air-air avancés à moyenne portée (AMRAAM) pour aider “défendre son ciel.” Les fusées, qui devraient être tirées depuis la NASAMS, devraient être livrées dans les prochaines semaines, selon Sky News.

NASAMS est un système de défense aérienne au sol à courte et moyenne portée développé par la société américaine Raytheon et la société norvégienne Kongsberg Defence and Aerospace. Cette arme, qui a une portée de 40 km, peut être utilisée contre des véhicules aériens sans pilote, des missiles de croisière et des avions.

L’Occident s’est concentré sur la fourniture à l’Ukraine de capacités anti-aériennes à la suite des frappes massives de missiles russes la semaine dernière qui visaient des cibles militaires et des infrastructures critiques, provoquant des pannes généralisées. Selon le président de la Douma d’État russe, Vyacheslav Volodin, l’Ukraine a perdu 50 % de sa capacité de production d’énergie à l’époque.

Les attaques sont intervenues en réponse à une explosion meurtrière sur le pont de Crimée, un lien stratégique entre la péninsule et le continent russe, au début du mois. Moscou a accusé Kiev d’avoir orchestré ce qu’il a appelé un “attaque terroriste» contre le pays.