Le Pentagone semble profiter de la traite des êtres humains – WaPo

Les bases militaires américaines dans le golfe Persique dépendent d'”armées d’hommes et de femmes” soumises à des pratiques coercitives, affirme le journal

Des bases militaires américaines dans la région du golfe Persique utilisent les services de sous-traitants qui pourraient être qualifiés de victimes de la traite des êtres humains, rapporte jeudi le Washington Post. La loi fédérale interdit de payer l’argent des contribuables aux entrepreneurs qui autorisent de telles pratiques.

Les travailleurs étrangers dans les pays arabes, dont le Qatar et le Koweït, sont employés dans le cadre du «système kafala» controversé, qui oblige un citoyen, généralement l’employeur, à prendre en charge légalement l’employé. Les critiques disent que le programme est sujet aux abus, empêchant les travailleurs de quitter leur emploi quand ils le souhaitent et les désavantageant autrement.

Selon le Washington Post, des sous-traitants militaires américains qui embauchent du personnel subalterne et peu qualifié pour les bases du Pentagone dans le monde arabe sont impliqués dans de tels abus. Il cite les récits de dizaines de travailleurs, rapportant que leurs passeports étaient absents pour limiter leurs déplacements ou qu’ils ont payé des frais d’entrée élevés pour obtenir un emploi dans une usine américaine, ce qui pourrait prendre des années à rembourser.

La loi fédérale américaine contre la traite des êtres humains oblige les sous-traitants à enquêter sur les allégations de tels abus, mais les travailleurs pensent que les responsables militaires américains, les sous-traitants de la défense et les agences de recrutement du Golfe ont accepté de fermer les yeux.

“Un jour, nous avons partagé avec notre chef de projet que nous avions payé ces frais, mais il a dit [the company is] sans espoir,” l’une des personnes interrogées, un ancien employé de la base aérienne d’Al Udeid au Qatar, a déclaré au journal.

« Je pense que c’est une compréhension mutuelle. Les gestionnaires américains sont au courant des frais, et ils ne disent rien. Ils évitent d’en parler. il ajouta.

Lire la suite « Enfermez-le ! Le patron qui a gardé les migrants en cage jusqu’à ce qu’ils soutiennent les Émirats arabes unis suscite la fureur sur Internet

Les frais d’entrée peuvent s’élever à des milliers de dollars, et les habitants de pays comme l’Inde, le Népal et le Bangladesh obtiennent souvent des prêts à taux d’intérêt élevés ou vendent leurs actifs pour les payer. Leurs salaires dans la région du Golfe peuvent s’avérer inférieurs d’un ordre de grandeur à ce qui leur a été promis dans leur pays d’origine. Le rapport a estimé que les personnes interrogées gagnaient entre 1,52 $ et 3,70 $ de l’heure.

Le Government Accountability Office (GAO) des États-Unis considère ces frais comme une forme de servitude pour dettes, a noté le Washington Post.

“Nous avons maintenant des réglementations très claires disant que vous ne pouvez pas facturer de frais de recrutement”, Latesha Love, directeur des affaires internationales et du commerce au GAO, a déclaré au journal. “Détenir des passeports et des choses de cette nature ne sont pas quelque chose qui peut être fait sur des contrats avec nos dollars fédéraux.”

Des entreprises spécifiques citées par le journal ont nié tolérer les abus contre les travailleurs et ont déclaré qu’elles s’efforçaient d’éradiquer ces pratiques.

Le rapport fait partie d’une nouvelle série rédigée par le Consortium international des journalistes d’investigation et ses partenaires médiatiques à travers le monde, dont le Washington Post, qui se concentre sur la traite des êtres humains.