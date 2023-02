Le Pentagone sécurise de nouveaux sites aux Philippines, mais des questions subsistent

Le Pentagone a étendu jeudi sa portée stratégique à travers la région indo-pacifique dans sa concurrence croissante avec la Chine, après que les Philippines ont accepté d’offrir quatre nouveaux sites pour l’utilisation des forces américaines.

L’annonce, le point culminant d’une visite de deux jours du secrétaire à la Défense Lloyd Austin, double presque le nombre de sites disponibles pour les forces américaines et devrait améliorer les capacités de projection de puissance de Washington sur les points chauds à proximité.

“L’engagement de l’Amérique dans la défense des Philippines est à toute épreuve”, a déclaré M. Austin lors d’une conférence de presse. “Notre alliance aide … à maintenir un Indo-Pacifique libre et ouvert.”

Le partenariat garantit qu'”aucun centimètre de notre territoire ne sera perdu”, a déclaré le secrétaire philippin à la Défense, Carlito Galvez.

Alors que Washington élabore une stratégie sur la manière de dissuader un mouvement militaire chinois contre Taïwan voisin, Manille craint l’expansion continue de Pékin dans les chaînes d’îles voisines, ainsi que l’empiètement des flottes de pêche chinoises dans ses eaux territoriales.

Mais la visite à Austin a laissé un certain nombre de questions encore en suspens, notamment l’emplacement des quatre nouveaux sites, quand ils seront disponibles pour les forces américaines et combien d’investissements seront réalisés dans l’accord bilatéral de coopération renforcée en matière de défense.

Une question d’engagement

Après la fermeture d’énormes bases américaines permanentes aux Philippines au début des années 1990, l’EDCA a été signé en 2014. L’accord prévoyait initialement cinq emplacements physiques où les États-Unis pourraient stocker du matériel et faire entrer et sortir des troupes et des actifs – sans appeler à un assise permanente. En réalité, disent les critiques, l’accord est loin d’avoir répondu aux attentes.

Contrairement aux bases américaines dans les puissances économiques du Japon et de la Corée du Sud, les sites de l’EDCA ont été entravés par un sous-investissement local, tandis que la contribution de Washington semble également dérisoire : les propres chiffres du Pentagone montrent que le gouvernement américain a alloué un peu “plus de 82 millions de dollars aux investissements dans les infrastructures existantes”. cinq emplacements.

L’accord a également été mis en veilleuse par l’administration de l’ancien président Rodrigo Duterte, qui s’est détourné des États-Unis vers la Chine, avant que le président Ferdinand Marcos Jr. ne prenne le pouvoir en 2022.

Maintenant, le programme peut obtenir un coup de pouce.

“Le président Marcos a approuvé quatre nouveaux sites EDCA”, a déclaré jeudi M. Austin. “Cela porte à neuf le nombre total de sites EDCA.”

Mais le communiqué de presse du Pentagone a également noté au passage des plans pour “accélérer” la mise en œuvre complète de l’EDCA, y compris “l’achèvement substantiel des projets dans les cinq emplacements convenus existants”. Non seulement les cinq premiers sites sont incomplets près d’une décennie après la signature de l’accord, mais M. Galvez a refusé de dire où se trouvent les quatre nouveaux sites.

Des consultations doivent d’abord avoir lieu avec les communautés locales avant que les emplacements puissent être révélés, a-t-il expliqué.

Quant à savoir quand ils pourraient devenir opérationnels, a-t-il dit, “bientôt”, tout en ajoutant les quatre nouveaux emplacements, “Nous devons supprimer le mot ‘bases’… Nous les appelons ‘sites EDCA'”.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles les nouveaux emplacements de l’EDCA seraient dans le nord de Luzon, bien placé pour les opérations au sud de Taïwan, et à Palawan, à l’est des îles Spratly contestées – l’un des nombreux sites de la région où les revendications territoriales de la Chine se heurtent à celles de son voisins.

La Chine a les moyens de faire valoir ses ambitions maritimes. Sa flotte est bien plus puissante que celle de n’importe quel pays d’Asie du Sud-Est et dépasse même en nombre la marine américaine. Il est donc essentiel que les forces américaines puissent opérer à partir d’alliés tels que les Philippines.

« Si cela se passe comme prévu, les Américains auront la capacité de disperser leurs [regional] forces bien plus que ce n’est actuellement le cas », a déclaré Grant Newsham, un officier de la marine américaine à la retraite et ancien diplomate. “C’est un avantage en termes de capacité de survie, mais cela permet également beaucoup plus d’options offensives pour les forces américaines.”

C’est particulièrement le cas dans le détroit de Luçon, entre les Philippines et Taïwan.

Mais comme d’autres alliés des États-Unis dans la région, les Philippines restent économiquement liées à la Chine, son principal partenaire commercial. En effet, M. Marcos a effectué une visite de trois jours en Chine en janvier, rencontrant le président Xi Jinping.

Ces facteurs peuvent expliquer la prudence implicite dans les annonces de jeudi.

“Je pense qu’il y a des nuances diplomatiques et des inquiétudes quant à la présence de bottes américaines sur le terrain – en permanence ou en rotation”, a déclaré M. Neill.

« Bien qu’avec la nouvelle administration en Manille, il semble y avoir eu un changement radical par rapport à l’administration Duterte.