Le Pentagone se prépare à une « éventualité » près de Taïwan – médias

Les États-Unis pourraient déplacer leurs forces dans la région pour protéger la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, si elle visite l’île, rapporte AP

Le Pentagone pourrait envoyer des navires, des avions et des systèmes de surveillance supplémentaires pour protéger la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, si elle poursuit son projet de se rendre à Taïwan, a rapporté AP mercredi, citant des responsables américains anonymes.

UN “plan d’urgence”, qui est développé par l’armée américaine, consiste à créer “anneaux de protection qui se chevauchent” pour l’oratrice lors de son vol vers l’île et de son séjour là-bas, a indiqué l’agence de presse.

Les responsables ont également parlé de la nécessité de créer “zones tampons” autour de Pelosi et de son avion lors de la visite, prête à tout incident potentiel lié à la Chine, a rapporté AP.

Pékin, qui considère l’île autonome comme faisant partie de son territoire, a averti à plusieurs reprises que la visite de Pelosi à Taïwan pourrait déclencher une grave réaction et avoir “conséquences insupportables” pour les relations entre la Chine et les États-Unis.



“Si les États-Unis insistent pour suivre leur propre voie et contester les résultats financiers de la Chine, ils recevront sûrement des réponses énergiques”, a-t-il ajouté. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré mercredi aux journalistes.

Lire la suite Le vol de Pelosi vers Taïwan pourrait provoquer une “escorte” d’avions de combat chinois – médias

Le chef de l’état-major interarmées américain, le général Mark Milley, a récemment noté que le nombre d’interceptions par des avions et des navires chinois dans la région du Pacifique, impliquant les forces américaines et leurs alliés, a considérablement augmenté au cours des cinq dernières années. Il a également mis en garde contre un nombre croissant d’interactions “à risque”.

Les responsables américains, qui ont parlé à AP, doutaient que la Chine prenne des mesures directes contre Pelosi elle-même, mais certains analystes ont déclaré qu’une démonstration de force chinoise pourrait “mal tourner” et entraîner un accident dangereux, comme une collision aérienne.

Plus tôt, plusieurs médias ont suggéré que Pékin pourrait aller jusqu’à déclarer une zone d’exclusion aérienne au-dessus de Taïwan ou envoyer des avions de guerre à “escorte” l’avion du président de la Chambre.

Les responsables ont déclaré à AP que les États-Unis auraient besoin de capacités de sauvetage sur le terrain lors de la visite, ajoutant que certains hélicoptères et navires pourraient être envoyés dans la région à cette fin. Ils ont également déclaré que la perspective d’une interception ou d’une démonstration de force par l’armée chinoise rendrait nécessaire la présence d’avions américains dans la région pendant le voyage.

Lire la suite Un haut général américain met en garde contre une Chine plus “agressive”

Milley n’a pas commenté les mesures exactes qui pourraient être prises pour assurer la sécurité de Pelosi, mais a déclaré que le Pentagone « feront le nécessaire pour assurer le bon déroulement de leur visite » si Pelosi se rend à Taiwan.

Selon AP, les États-Unis ont déjà suffisamment de forces réparties dans la région du Pacifique, et le Pentagone pourrait éventuellement les utiliser pour une protection supplémentaire pendant le voyage. L’agence de presse a spécifiquement nommé le porte-avions américain USS Ronald Reagan et son groupe de frappe, qui a fait escale à Singapour ce week-end, parmi ces forces. Le groupe comprend le porte-avions lui-même, deux autres navires de la Marine et le Carrier Air Wing Five, composé de chasseurs F/A-18, d’hélicoptères et d’avions de surveillance. L’USS Benfold, un destroyer qui a traversé le détroit de Taiwan la semaine dernière, a également été nommé.

Pelosi, qui avait initialement prévu de se rendre à Taïwan en avril mais a reporté son voyage après avoir contracté Covid-19, n’a pas encore confirmé de nouvelles dates pour la visite. Si elle va de l’avant avec le plan, elle deviendra le législateur américain le plus haut gradé à visiter l’île en 25 ans. Newt Gingrich, qui était également président de la Chambre à l’époque, s’est rendu à Taïwan en 1997.