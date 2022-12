Le Pentagone se prépare à envoyer un système de missiles Patriot en Ukraine

Le plan n’est pas encore approuvé par le président Biden ou le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, mais il pourrait être bientôt, ont déclaré les responsables, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour détailler les délibérations internes sensibles. L’effort semblerait destiné à répondre à l’une des demandes les plus importantes et les plus fréquentes de l’Ukraine à Washington depuis le début de la guerre, et suit semaines de bombardements russes qui ont plongé une grande partie du pays dans le froid et l’obscurité alors que l’hiver s’installe.