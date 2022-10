Le Pentagone se précipite sur les tests de missiles hypersoniques et améliore les bombes nucléaires en Europe quelques heures après que Poutine a organisé les exercices de la Troisième Guerre mondiale

LE Pentagone s’est empressé de lancer une fusée pour mener des expériences d’armes hypersoniques quelques heures seulement après que la Russie a organisé des exercices nucléaires.

Cela vient alors qu’il est entendu que les États-Unis accélèrent leurs plans pour stocker une version améliorée de leurs bombes nucléaires à gravité B61 en Europe.

Le Pentagone a lancé une fusée-sonde depuis la base de la NASA en Virginie Crédit : Reuters

Les tests au Wallops Flight Facility de la NASA ont eu lieu quelques heures seulement après les exercices nucléaires de Poutine Crédit : Reuters

Vladimir Poutine a supervisé mercredi des exercices terrestres, maritimes et aériens qui, selon un colonel russe, devaient s’entraîner à anéantir la Grande-Bretagne et les États-Unis.

Peu de temps après que le tyran dérangé ait déclenché un barrage de missiles, la marine et l’armée américaines ont fait exploser une fusée-sonde depuis une base côtière de la NASA pour tester près d’une douzaine d’expériences d’armes hypersoniques.

Selon le Pentagone, le test du Wallops Flight Facility de la NASA en Virginie a été “réussi” et visait à aider au développement de la classe d’armes hypersoniques.

Les laboratoires nationaux de Sandia ont effectué le test pour évaluer les équipements de communication et de navigation des armes hypersoniques ainsi que les matériaux avancés capables de résister à la chaleur dans un “environnement hypersonique réaliste”, selon l’US Navy.

Les véhicules à glissement hypersonique sont lancés à partir d’une fusée dans la haute atmosphère avant de planer vers une cible à des vitesses de plus de cinq fois la vitesse du son, soit environ 6 200 km par heure.

Les États-Unis, la Russie et la Chine ont accéléré leur rythme pour construire des armes hypersoniques – la prochaine génération d’armes qui privent les adversaires du temps de réaction et des mécanismes de défaite traditionnels.

Dans le but d’accélérer le développement, le Pentagone a lancé les prototypes à l’aide d’une fusée-sonde, un véhicule d’essai plus petit et plus abordable.

Après les tests, les États-Unis auraient avancé le déploiement de leurs bombes nucléaires plus précises du printemps prochain à décembre, selon un câble diplomatique américain.

Le Pentagone possède environ 100 armes nucléaires stockées dans des bases en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne et en Turquie.

Les autorités des États sont sur le point de renforcer son arsenal dans ces pays de l’OTAN en mettant à niveau les bombes larguées vers une version plus récente plus tôt que prévu, rapporte Politico.

Il est entendu que des responsables américains ont déclaré aux alliés de l’OTAN lors d’une réunion privée à Bruxelles que les mises à niveau arriveront en décembre alors que les tensions avec la Russie atteignaient leur point d’ébullition à cause de la guerre en Ukraine.

Les armes seront conservées pour une utilisation potentielle par des bombardiers et des avions de combat appartenant aux États-Unis et à leurs alliés.

Selon le Pentagone, la nouvelle version garantira que le stock est plus moderne et plus sûr.

Le porte-parole du Pentagone Brig. Le général Patrick Ryder a déclaré au point de vente que la mise à niveau était “en cours depuis des années” pour “échanger de manière responsable les anciennes armes”.

Selon le colonel Igor Korotchenko, rédacteur en chef du magazine russe Défense nationale, cela survient après que Poutine a répété la suppression de la Grande-Bretagne et des États-Unis de la carte lors d’exercices effrayants de la Troisième Guerre mondiale.

Il a déclaré que le Royaume-Uni serait « englouti » par l’océan Atlantique, tandis qu’à la place des États-Unis se trouverait un « détroit maritime nommé d’après le camarade Staline ».

“ÉVOLUTIONS TROUBLANTES”

Korotchenko a déclaré à la télévision d’État russe que c’était le but de “l’exercice d’entraînement stratégique”, connu sous le nom d'”Opération Tonnerre”, au milieu des tensions bouillonnantes suscitées par la guerre en Ukraine déclenchée par Poutine.

Il a déclaré: “Les essais pratiquaient une frappe massive de missiles nucléaires en réponse à une première attaque nucléaire contre la Russie.

« Qui pourrait lancer une première frappe nucléaire sur la Russie ? Les États-Unis et le Royaume-Uni.

Une vidéo publiée par le site Web militaire russe Zvezda des exercices de mercredi a montré des membres des forces armées devant des ordinateurs en train de lancer un missile balistique Yars.

D’autres images montraient un missile balistique intercontinental Sineva tiré depuis un sous-marin dans la mer de Barents et un bombardier TU-95 qui lançait des missiles de croisière.

Le Kremlin a déclaré que toutes les tâches fixées pour l’exercice avaient été accomplies et que tous les missiles qui avaient été testés avaient atteint leurs cibles désignées.

Poutine a observé l’exercice annuel à distance alors que la Russie répétait sa réponse à une attaque nucléaire.

Cela survient après qu’un responsable américain a mis en garde contre des “développements troublants” impliquant l’arsenal nucléaire russe.

Les craintes grandissent que Poutine, 70 ans, puisse faire exploser une bombe nucléaire alors que Moscou continue de balancer sauvagement son sabre nucléaire.

Le tyran est de plus en plus frustré alors que ses troupes ont été frappées par une série de défaites désastreuses sur la ligne de front en Ukraine.

La marine américaine a déclaré avoir mené “avec succès” près d’une douzaine d’expériences d’armes hypersoniques Crédit : Reuters

Cela est venu après que Poutine a supervisé à distance des exercices de refroidissement Crédit : AP