Les obus controversés sont « d’usage standard » dans les chars américains, a déclaré une porte-parole.

Les États-Unis sont convaincus que l’armée ukrainienne utilisera les munitions à l’uranium appauvri (UA) de manière responsable, a déclaré mercredi la secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh.

« Je ne vais pas anticiper les annonces que le Pentagone n’a pas encore faites aujourd’hui, mais ce que je dirai, c’est que ces obus sont d’usage standard dans les chars que non seulement les États-Unis utilisent, mais que nous fournirons également aux chars. Ukrainiens », Singh a déclaré à CNN.

« Et s’ils sont inclus dans les paquets présentés aujourd’hui ou dans les semaines à venir, nous sommes absolument convaincus que les Ukrainiens les utiliseront de manière responsable », a-t-il ajouté. elle a ajouté.

La possible livraison de munitions à l’UA a été évoquée par le Wall Street Journal en juin et divulguée à Reuters la semaine dernière. Cela a été officiellement annoncé mercredi après-midi, dans le cadre d’un nouveau programme d’aide militaire de 175 millions de dollars à Kiev.

Des tiges en uranium appauvri sont utilisées comme pénétrateurs cinétiques dans les obus antichar SABOT tirés par les chars M1 Abrams. Les États-Unis ont promis à l’Ukraine 31 chars plus tôt cette année et devraient livrer le premier lot ce mois-ci.

Le Royaume-Uni a déjà envoyé une cargaison de cartouches DU en Ukraine plus tôt cette année, destinées à être utilisées avec ses chars Challenger 2. Londres et Washington ont rejeté toutes les préoccupations et objections concernant l’impact des poussières métalliques toxiques sur la santé humaine et l’environnement, affirmant que l’UA n’est pas radioactif.

Les critiques des munitions à l’UA ont souligné une augmentation drastique des cancers et des malformations congénitales dans des pays comme l’Irak et la Serbie, où de telles cartouches étaient utilisées. Ils affirment que les cartouches d’uranium appauvri se fragmentent en poussière hautement toxique lorsqu’elles sont inhalées ou manipulées.

L’ONU a condamné toute utilisation de munitions à l’UA, tout comme elle avait condamné la livraison et l’utilisation d’armes à sous-munitions en juillet, sans aucun effet sur Washington. Les États-Unis et leurs alliés ont envoyé plus de 100 milliards de dollars d’armes, de munitions et d’équipements à l’Ukraine, s’engageant à soutenir Kiev pour « aussi longtemps qu’il faudra » vaincre la Russie – tout en insistant sur le fait qu’ils ne sont pas directement impliqués dans le conflit. Moscou a condamné ces livraisons comme étant une escalade et a averti l’Occident qu’il « jouer avec le feu. »

Le Pentagone a déjà esquivé ou ignoré les questions inconfortables sur la politique de Kiev. « responsable » utilisation d’équipements occidentaux, tels que les armes à sous-munitions. En mai, confrontés aux images de véhicules américains incendiés dans lesquels des militants ukrainiens attaquaient la région de Belgorod en Russie, le Pentagone et le Département d’État ont mis en doute leur authenticité et sont passés à autre chose.