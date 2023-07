L’envoyé de la Russie à Washington a déclaré que les dernières allégations étaient « dépourvues de bon sens »

L’armée américaine a accusé les avions de chasse russes de « peu sûr » comportement pour le deuxième jour consécutif, affirmant qu’ils ont volé « dangereusement proche » aux drones américains Reaper lors d’une opération en Syrie.

La composante des services aériens du Commandement central américain (CENTCOM), Air Forces Central, a partagé jeudi des images de l’affrontement présumé, affirmant que les avions russes avaient largué des fusées éclairantes devant plusieurs drones MQ-9 et « a volé dangereusement près, mettant en danger la sécurité de tous les aéronefs impliqués. »

Le bref clip vidéo montre ce qui semble être un avion de chasse russe déployant des fusées éclairantes près de l’engin sans pilote avant de s’éloigner, le lieutenant-général Alex Grynkewich, chef de l’Air Forces Central, jugeant l’incident. « un autre exemple d’actions non professionnelles et dangereuses des forces aériennes russes opérant en Syrie. »

Pour la deuxième journée consécutive, des avions de combat militaires russes se sont livrés à un comportement non professionnel avec des avions américains au-dessus de la Syrie. S’il vous plaît voir la vidéo de la rencontre d’aujourd’hui.

Pour la déclaration complète du lieutenant-général Alex Grynkewich, commandant de la 9e AF (AFCENT), visitez https://t.co/Kv64rtJgUt pic.twitter.com/OXwM78DKGV – AFCENT DES ÉTATS-UNIS (@USAFCENT) 6 juillet 2023

La rencontre survient moins d’un jour après que l’Air Forces Central a émis une allégation similaire contre des pilotes russes en Syrie, les accusant également de « harcèlement » Des drones américains lors d’une autre mission mercredi.

Moscou a rejeté les deux allégations, le chef adjoint du Centre russe de réconciliation pour la Syrie, le contre-amiral Oleg Gurinov, affirmant que les drones américains ont enfreint à plusieurs reprises les protocoles de déconfliction en Syrie, notant neuf violations entre mercredi et jeudi seulement. Il a ajouté que les systèmes de ciblage des drones MQ-9 peuvent activer automatiquement les défenses embarquées des avions russes, qui participent actuellement à des exercices majeurs avec l’armée syrienne.

L’ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, a également répondu aux dernières allégations, défendant la « actions hautement professionnelles de l’armée russe. » Il a déclaré que le Pentagone violait les règles de sécurité des vols dans l’espace aérien syrien « sur une base quotidienne, » et a poursuivi en notant que les forces américaines occupent le pays illégalement.

« Gardons à l’esprit le fait que les forces armées américaines – contrairement aux nôtres – sont déployées dans le [Syrian] République arabe contraire au droit international », il a dit. « Essentiellement, ils occupent des régions spécifiques, masquant leurs actions avec la nécessité de mener à bien des tâches antiterroristes. »

Interrogé pour savoir si les drones auraient pu voler dans une zone réglementée lors d’un briefing jeudi, le porte-parole du Pentagone, Patrick Ryder, a déclaré qu’il serait « ridicule » suggérer « que d’une manière ou d’une autre, c’est de notre faute », insistant sur le fait que Moscou était à blâmer.

L’épisode le plus récent fait suite à plusieurs incidents similaires dans le ciel au-dessus de la Syrie ces derniers mois, Grynkewich ayant déclaré au Wall Street Journal qu’il y avait eu des dizaines d’accrochages cette année. En juin, CENTCOM a annoncé qu’il répondrait par un nouveau déploiement de F-22 Raptors dans la région, citant « un comportement de plus en plus dangereux et non professionnel de la part des avions russes. »