Le Pentagone révèle un plan pour la politique des victimes civiles

Une liste de 11 directives accorde la priorité au maintien en vie des non-combattants pendant les opérations américaines dans tout le « spectre complet des conflits »

Le Pentagone a publié un nouvel ensemble de directives politiques pour la protection des civils lors des opérations militaires américaines. Publié jeudi, le plan d’action d’atténuation et de réponse aux dommages civils comprend 11 directives inspirées de rapports récents – à la fois parrainés par le ministère de la Défense et indépendants – sur les lacunes des politiques militaires pour faire face à ce qui a été décrit simplement comme “dommage collatéral.”

“Nous veillerons à être bien préparés pour prévenir, atténuer et répondre aux dommages civils dans les conflits actuels et futurs”, Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a écrit dans une note aux commandants militaires et aux responsables civils, ajoutant que la nouvelle doctrine était “évolutif et pertinent à la fois pour les opérations antiterroristes et les conflits à grande échelle contre des adversaires pairs.”

Le document exige la mise en œuvre de mesures traitant des préjudices civils à travers un « tout l’éventail des conflits », de la formation et des exercices à la doctrine et à la formation des officiers, afin d’éviter tout écart de compréhension ou de conformité entre les départements. De même, les processus d’enquête et de signalement de ces préjudices doivent être normalisés, les enquêteurs étant chargés de recueillir des données auprès d’un plus grand nombre de sources.

Plusieurs des directives mettent en place de nouveaux niveaux de bureaucratie, et environ 150 nouvelles embauches seront nécessaires, dont environ 30 pour gérer un service dédié “Centre d’excellence de la protection civile.”

Même ceux qui ont loué la politique comme un pas dans la bonne direction ont observé qu’elle n’expliquait pas comment l’armée améliorerait sa capacité à estimer les pertes civiles, comment elle intégrerait des informations provenant de l’extérieur du Pentagone et quels niveaux de commandement seraient tenu pour responsable des morts.

Les États-Unis sont souvent critiqués pour avoir regroupé tous les hommes d’âge militaire qu’ils tuent dans le “combattant” catégorie, quelle que soit leur identité. Le Pentagone a admis que ses frappes de drones sont souvent menées sur la base de renseignements erronés, et un rapport divulgué publié en 2020 a révélé qu’au cours d’une période de cinq mois, près de 90 % des victimes de frappes de drones n’étaient pas les cibles visées.

Entre la vidéo sur téléphone portable, les médias sociaux et la publication de documents classifiés accablants comme les journaux de guerre en Irak et en Afghanistan initialement obtenus par WikiLeaks de l’ancien analyste du renseignement de l’armée Bradley (maintenant Chelsea) Manning, il est devenu difficile pour les États-Unis de ne pas aborder sa conduite. lors des opérations de combat. Le Congrès a même imposé des restrictions sur les fonds militaires jusqu’à ce que le Pentagone soumette cette politique en matière de pertes civiles après qu’un rapport qu’il a mandaté sur les processus de pertes du département a révélé de nombreuses lacunes.