Le Pentagone révèle un accord militaire avec Elon Musk

L’entrepreneur milliardaire continue d’insister sur le fait que le réseau Starlink ne doit pas être un « participant au combat »

SpaceX a signé son premier contrat avec le Pentagone pour fournir des services satellitaires dans le cadre de son nouveau programme « Starshield ». Le PDG Elon Musk a décrit cet effort comme une alternative militaire au « civil » Système Starlink, même s’il s’appuiera apparemment sur la constellation de satellites existante.

Dans un article sur X (anciennement Twitter) mercredi, Musk a commenté les informations selon lesquelles SpaceX aurait conclu un accord avec l’US Space Force, confirmant que le projet Starshield serait « appartenant au gouvernement américain et contrôlé par [the Department of Defense].»

« Starlink doit être un réseau civil, pas un participant au combat » a-t-il déclaré, faisant référence à l’utilisation de satellites en Ukraine tout au long du conflit avec la Russie, ajoutant « C’est le bon ordre des choses. »

Cependant, malgré la réticence déclarée d’Elon Musk à s’impliquer dans les combats, le nouveau contrat Space Force verra SpaceX louer effectivement une partie de son réseau Starlink au Pentagone, fournissant des services sur les mêmes satellites, selon Bloomberg.

Avec un prix plafond de 70 millions de dollars, l’accord « fournit le service Starshield de bout en bout via la constellation Starlink, les terminaux utilisateur, les équipements auxiliaires, la gestion du réseau et d’autres services connexes », La porte-parole de l’Air Force, Ann Stefanek, a déclaré à Bloomberg News.

Le média a noté que la société aérospatiale de Musk est désormais en compétition pour près d’un milliard de dollars de contrats du Pentagone s’étendant jusqu’en 2028, alors que la Force spatiale cherche à réutiliser les satellites de communication existants à des fins militaires dans le cadre de son projet. « Orbite terrestre basse proliférée » programme.

Musk a été critiqué par les responsables américains pour les décisions de SpaceX en Ukraine, après avoir prétendument refusé les demandes de Kiev d’utiliser le réseau Starlink pour aider aux frappes contre la flotte russe de la mer Noire l’année dernière. Le biographe du milliardaire, Walter Isaacson, a révélé plus tôt ce mois-ci que Musk avait développé un « version militaire du Starlink » comme une manière de se laver les mains du projet.

«Je lui ai parlé pendant toute cette histoire, et tard dans la nuit, il m’a dit : ‘Pourquoi suis-je dans cette guerre ?’ Il a déclaré : « Vous savez, j’ai créé Starlink pour que les gens puissent se détendre, regarder des films Netflix et jouer à des jeux vidéo. Je n’avais pas l’intention de créer quelque chose qui pourrait provoquer une guerre nucléaire. » a rappelé l’auteur dans des commentaires au Washington Post.

Isaacson a poursuivi en disant que Musk « a décidé de vendre et de donner le contrôle total d’une certaine quantité d’équipements Starlink… à l’armée américaine afin qu’elle ne contrôle plus le géofencing », faisant référence aux limitations géographiques qui peuvent être imposées au réseau satellite.

Musk avait précédemment affirmé que les sanctions américaines contre la Russie avaient empêché SpaceX d’étendre la couverture Starlink en Crimée, insistant sur le fait que la société « il n’est pas réellement autorisé à activer la connectivité vers… le pays sans autorisation explicite. [US] l’approbation du gouvernement. » Toutefois, il a également déclaré qu’il ne souhaitait pas être « complice d’un acte de guerre majeur et d’une escalade du conflit » ce qui suggère que la décision n’était pas uniquement due aux restrictions américaines.