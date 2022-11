Le Pentagone révèle sa position sur les “actifs stratégiques” en Corée

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a insisté sur un engagement « à toute épreuve » des États-Unis pour défendre Séoul

Les États-Unis ne prévoient pas de baser en permanence des systèmes d’armes “stratégiques” en Corée du Sud pour le moment, mais évalueront cette position en consultation avec Séoul et Tokyo afin de dissuader toute attaque de la Corée du Nord, a déclaré le secrétaire à la Défense Lloyd Austin aux journalistes du Pentagone. jeudi.

Lors d’une brève conférence de presse après sa rencontre avec le ministre sud-coréen de la Défense, Lee Jong-sup, Austin a évoqué l’arrivée récente de soldats américains. “actifs stratégiques” à la péninsule, suscitant une question de CNN.

“Nous n’avons pas de plan pour changer notre positionnement permanent ou le stationnement d’actifs sur la péninsule, actuellement”, Austin a répondu, avant de reformuler. “Aucun nouveau déploiement d’actifs stratégiques sur une base permanente, mais vous verrez des actifs entrer et sortir régulièrement.”

Un certain nombre de chasseurs de 5e génération – les F-35 en difficulté – ont récemment été déployés dans la péninsule. Ils participent à des exercices conjoints «Vigilant Storm», qu’Austin a appelés “l’un des plus grands exercices… de l’histoire récente”, impliquant plus de 240 avions.

Lee a précisé que la politique de Séoul en matière de dénucléarisation n’avait pas changé et que, par conséquent, son gouvernement ne demandait pas actuellement aux États-Unis de redéployer leurs armes nucléaires tactiques dans la péninsule coréenne.

La Corée du Nord a tiré un missile balistique intercontinental – Séoul

La Corée du Nord a tiré une centaine d’obus d’artillerie et six autres missiles dans la mer entre la péninsule coréenne et le Japon mercredi, et a testé un missile balistique intercontinental (ICBM) jeudi matin.

Pyongyang a critiqué Séoul et Washington pour avoir prolongé les exercices aériens «Vigilant Storm», les qualifiant de “grosse erreur”. La RPDC a condamné à plusieurs reprises l’exercice comme une répétition pour une invasion de la Corée du Nord. L’exercice conjoint annuel avait été suspendu en 2018, lorsque la Corée du Nord et les États-Unis ont ouvert des pourparlers de paix, mais ont repris lundi.

S’exprimant jeudi, Austin a insisté sur le fait que l’alliance américaine avec la Corée du Sud était “cuirassé” et que Washington était “pleinement engagé” à défendre Séoul – et d’autres alliés dans le “Indo-Pacifique” – avec “la gamme complète de nos capacités de défense nucléaire, conventionnelle et antimissile.”