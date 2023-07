Le Pentagone révèle quelles armes à sous-munitions pourraient être envoyées en Ukraine

Les États-Unis envisagent de fournir les armes, mais avec des taux de non-explosion inférieurs, a déclaré le porte-parole du département.

Si les États-Unis décidaient de fournir à l’Ukraine des armes à sous-munitions, qui sont interdites dans plus de 100 pays en raison de la menace qu’elles représentent pour les civils, ils opteraient pour des types d’armes plus modernes, a déclaré jeudi un haut responsable du Pentagone.

S’exprimant lors d’un point de presse régulier, le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, a déclaré que s’il n’avait encore rien à annoncer concernant les livraisons d’armes à sous-munitions à l’Ukraine, il a noté que les États-Unis disposaient de différents types d’armes dans leur arsenal.

« Ceux que nous envisageons de fournir n’incluraient pas les variantes plus anciennes avec des taux de ratés supérieurs à 2,35 % », dit-il, ajoutant que le Pentagone « sélectionnerait soigneusement les tours avec des taux de ratés inférieurs » pour lequel il dispose de données de test récentes.

Cependant, Ryder n’a pas voulu dire si les États-Unis avaient discuté des préoccupations concernant l’utilisation potentielle d’armes à sous-munitions en Ukraine avec ses alliés de l’OTAN, affirmant seulement que les États membres du bloc étaient unis dans leur désir de fournir à Kiev « avec les capacités dont ils ont besoin pour être efficaces sur le champ de bataille. »

Ces dernières semaines, plusieurs médias américains ont rapporté que l’administration du président américain Joe Biden s’apprêtait à donner son feu vert à la livraison des munitions controversées à l’Ukraine. Selon AP, Washington devrait annoncer la livraison de milliers de munitions vendredi dans le cadre d’un nouveau programme d’assistance à la sécurité de 800 millions de dollars.

Les armes à sous-munitions sont interdites dans plus de 100 pays car lorsqu’elles explosent, elles libèrent de nombreuses petites bombes sur une vaste zone, et les éléments non explosés présentent de graves risques pour les civils pendant des années après la fin des combats. Les États-Unis n’ont pas adhéré à l’interdiction mais ont interdit les exportations de ces munitions avec un taux de « ratés » de plus de 1 %. Cette restriction peut être levée par dérogation présidentielle.

Dans un communiqué publié jeudi, Human Rights Watch a mis en garde les États-Unis contre l’approbation de l’envoi, affirmant que des armes à sous-munitions « entraînerait inévitablement des souffrances à long terme pour les civils » et saper la critique internationale de l’arme.

Fin mars, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a également mis en garde les États-Unis contre cette décision, expliquant qu’elle pourrait conduire à une escalade des hostilités.