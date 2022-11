Le Pentagone révèle le contenu du nouveau paquet d’armes de l’Ukraine

Les États-Unis envoient pour 400 millions de dollars de munitions, de missiles et de véhicules à Kiev

Le dernier lot d’aide militaire américaine à l’Ukraine consiste principalement en des munitions d’artillerie et des missiles de défense aérienne à courte portée, a révélé jeudi le Pentagone. Washington affirme que les nouvelles armes aideront Kiev à contrer les frappes de drones russes contre des infrastructures critiques.

L’armée ukrainienne recevra 21 000 obus d’artillerie de 155 mm, ainsi que 500 obus Excalibur à guidage de précision et 10 000 obus pour les mortiers lourds de 120 mm, en plus d’une quantité indéterminée de munitions pour les systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité fournis par les États-Unis ( HIMARS), a déclaré le Pentagone.

Les États-Unis ont également promis quatre véhicules de défense aérienne Avenger, qui sont essentiellement des Humvees équipés de quatre lanceurs pour missiles portables Stinger.

Il y aura également un nombre non divulgué de missiles Hawk pour les véhicules de défense aérienne de campagne des années 1950. L’Espagne a livré quatre de ses Hawks de rechange la semaine dernière et en a promis deux autres jeudi.

Parmi les équipements répertoriés dans le communiqué figurent également 100 autres Humvees, 400 lance-grenades, une quantité indéterminée d’armes légères et vingt millions de cartouches pour eux, “équipement de démolition pour le franchissement d’obstacles” et des vêtements pour temps froid.

Lire la suite Les États-Unis refusent d’envoyer des drones avancés en Ukraine – WSJ

De l’aveu même du Pentagone, c’est le 25 « prélèvement » des stocks militaires américains depuis août 2021 – six mois avant le début de l’opération russe en Ukraine en février. Washington affirme avoir engagé plus de 21,4 milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine depuis 2014 – lorsqu’un coup d’État soutenu par les États-Unis à Kiev a renversé le gouvernement élu et déclenché le conflit sur la Crimée et le Donbass.

Le prélèvement de jeudi ne doit pas être confondu avec l’annonce de 400 millions de dollars la semaine dernière dans le cadre de l’Initiative d’assistance à la sécurité de l’Ukraine (USAI), qui couvre principalement les dépenses de remise à neuf des équipements que les États-Unis ont déjà affectés à Kiev.