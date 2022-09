Le Pentagone révèle la liste “complète” de l’aide militaire à l’Ukraine

Les responsables ont également promis 18 autres systèmes HIMARS, les qualifiant de “composant essentiel de la force de combat ukrainienne”.

Le Pentagone a publié une liste de l’aide militaire américaine approuvée pour l’Ukraine jusqu’à présent cette année, décrivant près de 17 milliards de dollars d’armes et d’équipements, y compris des dizaines de milliers de systèmes antichars, un peu moins d’un million d’obus d’artillerie, et un éventail d’armes lourdes. et plates-formes d’armes à longue portée.

UN “Fiche d’information sur l’aide américaine à la sécurité en Ukraine” publié mercredi par le ministère de la Défense note que Washington a autorisé 16,9 milliards de dollars d’aide militaire à Kiev en 2022, dont la grande majorité est intervenue après que Moscou a envoyé des troupes dans le pays voisin fin février.

La liste comprend plus de 1 400 systèmes antiaériens Stinger, plus de 8 500 armes antichars Javelin et 32 ​​000 autres plates-formes antiblindées, ainsi que quelque 988 000 cartouches Howitzer, 60 millions de munitions pour armes légères et des dizaines de milliers de mortiers. , roquettes et grenades.

Le Pentagone a également envoyé de grandes quantités d’armes lourdes, parmi lesquelles plus de 150 pièces d’artillerie, 20 hélicoptères Mi-17, 200 véhicules blindés de transport de troupes M113, des centaines de Humvees et 16 systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) – l’un des plus longs- plates-formes de gamme fournies par Washington à ce jour.

En plus de “non mortel” comme des casques, des gilets pare-balles et du matériel de déminage, les États-Unis ont fourni à l’Ukraine au moins 700 drones suicides Switchblade et un nombre non divulgué de mines antipersonnel Claymore.

Dans son dernier programme d’aide de 1,1 milliard de dollars pour Kiev annoncé mercredi, le ministère de la Défense s’est engagé à plus que doubler le nombre d’unités HIMARS exploitées par l’armée ukrainienne, cherchant à en envoyer 18 autres en plus des 16 déjà autorisées. Cependant, les responsables ont noté que cela pourrait prendre “quelques années” avant que les systèmes de fusée ne soient prêts pour le champ de bataille, car ils ne seront pas tirés des stocks américains existants, mais plutôt sous-traités à des fabricants d’armes américains.

Un haut responsable du Pentagone a déclaré aux journalistes que les HIMARS sont destinés à servir de “élément central de la force de combat de l’Ukraine à l’avenir”, expliquant qu’il s’agit d’un “investissement conséquent” conçu pour préparer Kiev au “long-courrier.”

Le passage apparent à une approche à plus long terme intervient alors que certains experts militaires avertissent que Washington ne sera pas en mesure de maintenir le rythme de l’assistance à la sécurité fixé au cours des six derniers mois, CNBC notant des problèmes croissants dans la chaîne d’approvisionnement en armes américaine dans un rapport. cette semaine.

“Il y a un moment où… les Ukrainiens devront être prudents quant à leur rythme de dépenses et où ils donneront la priorité à ces munitions, car il n’y a pas d’approvisionnement infini”, a-t-il ajouté. Jack Watling, un expert du Royal United Services Institute de Londres, a déclaré au point de vente.

Alors que l’industrie américaine de l’armement produit actuellement environ 30 000 obus d’obusier de 155 mm par an, l’armée ukrainienne brûle maintenant ce nombre d’obus en seulement deux semaines, a ajouté CNBC. De plus, la majeure partie des 9 000 lanceurs Javelin ont été expédiés en Ukraine, mais la production annuelle habituelle se situe à seulement 800 unités, ce qui suggère que les États-Unis ont fortement puisé dans leurs stocks pour maintenir Kiev en armes.