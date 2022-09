Le Pentagone révèle des plans pour une technologie hypersonique

L’armée américaine se tourne vers le secteur privé pour l’aider à construire un véhicule d’essai à grande vitesse

Le département américain de la Défense a demandé à des entreprises privées de présenter des propositions pour un avion d’essai à grande vitesse pour l’armée, selon le Pentagone.

Les entreprises doivent soumettre leurs propositions à l’US Defense Innovation Unit (DIU), qui défend l’adoption de la technologie commerciale dans l’armée, d’ici le 16 septembre.

Le Pentagone cherche à alléger la pression sur son infrastructure de test grâce à un programme appelé Capacités de test aéroportées hypersoniques et à haute cadence.

Plus tôt, Barry Kirkendall, directeur technique de la DIU pour l’espace, a déclaré au portail d’information C4ISRNET que le projet vise à éliminer certains des blocages qui ont ralenti le développement des programmes hypersoniques ces dernières années.

Tout avion doit répondre à un certain nombre de critères, notamment atteindre une vitesse de Mach 5+, avoir un profil de vol manoeuvrable ou non balistique, être capable de collecter des données en temps quasi réel et accueillir au moins deux charges utiles avec au moins deux options de placement. .

La décision du DIU de solliciter le soutien du secteur privé intervient alors que l’on craint que les États-Unis ne soient en retard sur la Russie et la Chine dans le développement des technologies hypersoniques. Cependant, à la mi-août, Kathleen Hicks, la sous-secrétaire américaine à la Défense a affirmé que ce n’était pas le cas.

Les pays du monde entier se sont concentrés sur le développement hypersonique, étant donné que ces armes peuvent contourner les défenses aériennes modernes en utilisant des véhicules planeurs manoeuvrables qui rendent leur trajectoire de vol presque imprévisible.

Fin juin, cependant, le Pentagone a rencontré des problèmes lorsqu’un test d’une arme hypersonique américaine a échoué en raison d’un “anomalie” qui a empêché l’essai complet du système.