L’USS Nimitz, le seul porte-avions de la marine américaine actuellement déployé près du golfe Persique, a été renvoyé chez lui juste un jour après que deux bombardiers B-52 ont été envoyés dans la région – malgré des « bavardages » supposés sur une attaque iranienne à venir.

Le secrétaire à la Défense par intérim, Chris Miller, a annoncé que le Nimitz retournerait jeudi à son port d’attache de Bremerton, Washington, évitant autant qu’une mention de l’Iran dans ses remarques – alors même que Washington et Téhéran ont échangé des menaces et des barbes pendant des semaines avant le anniversaire de l’assassinat du général de division Qassem Soleimani par la frappe aérienne américaine.

Aussi sur rt.com Trump « ira à la poubelle de l’histoire »: l’Iran Rouhani envoie un dur message d’adieu au président américain sortant

Le départ du Nimitz après plus de huit mois de déploiement dans le golfe Persique laisse les eaux iraniennes inoccupées (au moins par les États-Unis) – un choix étrange, étant donné que Washington a fait voler deux B-52 à capacité nucléaire au-dessus de la masse d’eau plus tôt cette semaine, a annoncé le déploiement d’un sous-marin dans la région, et envoyé encore plus d’avions de combat en Arabie saoudite.

Le survol du B-52 était censé être un « démonstration de force« Pour dissuader davantage l’Iran de se venger, comme menacé par l’ayatollah Ali Khamenei plus tôt cette semaine – mais cela n’a réussi qu’à susciter plus d’hostilité, car un officier militaire iranien anonyme a averti qu’une violation de l’espace aérien du pays provoquerait une »réponse écrasante et ardente. »

Le Nimitz devait initialement retourner aux États-Unis en décembre, mais il a été retenu pour aider les troupes américaines à quitter la Somalie. « Plus»Des 700 soldats américains stationnés dans ce pays doivent être renvoyés chez eux au début de 2021, selon le Pentagone – bien que le chef d’AFRICOM ait rassuré les faucons nerveux sur le fait que les États-Unis ne quitteront pas complètement l’Afrique de l’Est.

Aussi sur rt.com Les États-Unis « repositionnent » plus de 700 soldats de la Somalie sur les ordres de Trump, confirme le Pentagone

Le FM iranien Javad Zarif a affirmé jeudi que les renseignements irakiens avaient révélé un complot américain pour « fabriquer un prétexte pour la guerre”- éventuellement en organisant un événement sous faux drapeau. Tout en précisant que Téhéran n’était pas intéressé par la guerre, il a promis que le pays «ouvertement et directement»Se défendre. Zarif avait précédemment mis en garde le président Donald Trump contre toute participationaventurisme sur son chemin»Après que le président a attribué à Téhéran une attaque à la roquette dans la zone verte de Bagdad – comme d’habitude, sans preuve concluante.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!