Le Pentagone rejette la politique visant à mettre fin à la politique interdisant les drapeaux de la fierté dans les bases, malgré le fait que Biden soit le nouveau commandant en chef – rapport – RT USA News

Il s’avère que le Pentagone n’est pas plus disposé à arborer le drapeau de la fierté sur les bases militaires américaines sous le président Joe Biden qu’il ne l’était sous le président Donald Trump, niant à nouveau les couleurs LGBTQ + d’être élevées pour le mois de la fierté.

Vendredi, le porte-parole du ministère de la Défense (DOD), John Kirby, a déclaré à CNN que le Pentagone laisserait inchangée sa politique interdisant l’affichage de « drapeaux non officiels » dans les installations militaires. La décision de refuser une exemption de politique pour le drapeau Pride ne « réfléchir de quelque manière que ce soit au respect et à l’admiration que nous ressentons pour tout notre personnel LGBTQ+ en uniforme et en dehors » dit Kirby.





Le DOD avait examiné une politique, instituée l’année dernière, qui limitait les drapeaux autorisés à flotter dans les bases américaines. La politique de 2020 a effectivement interdit l’affichage du drapeau confédéré et de symboles d’activisme tels que les drapeaux Pride et Black Lives Matter. Les symboles officiellement approuvés incluent le drapeau américain et le drapeau POW/MIA, ainsi que les drapeaux des alliés américains, des branches militaires et des officiers supérieurs.

« Les drapeaux sont des symboles puissants, en particulier dans la communauté militaire, pour qui les drapeaux incarnent une mission commune, des histoires communes et le lien spécial et intemporel des guerriers » a déclaré le chef de la défense de l’époque, Mark Esper, au moment où les règles ont été annoncées.

Mais c’était sous Trump, et avec l’entrée en fonction de Biden en janvier, la politique a été reconsidérée. Le nouveau président a tenté de montrer qu’il est un allié solide des militants LGBTQ+ depuis le jour de son investiture, lorsqu’il a signé un décret exécutif pour lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre dans les soins de santé, le logement et l’éducation.

Le secrétaire d’État de Biden, Anthony Blinken, a autorisé en avril les installations diplomatiques américaines à arborer le drapeau arc-en-ciel pendant le mois de la fierté, même sur le même mât que le drapeau américain. Cette politique a annulé une interdiction de l’ère Trump sur de telles expositions en utilisant les mâts officiels dans les ambassades et les consulats.

Kirby, le porte-parole du Pentagone, a déclaré que la décision de refuser une exemption autorisant le drapeau de la fierté découlait des inquiétudes concernant « des défis à la politique qu’une exception de ce genre pourrait engendrer et encourager.«

De grandes entreprises, telles que Coca-Cola et Citibank, ont longtemps flatté des intérêts particuliers en arborant le drapeau de la fierté et en ajoutant l’arc-en-ciel à leur symbolisme, y compris les logos. Mais ces initiatives ont été sélectives dans de nombreux cas, les logos étant laissés sans arc-en-ciel dans certaines régions.

