Le Pentagone rejette la demande de DC d’aide aux migrants de la Garde nationale

WASHINGTON (AP) – Le Pentagone a de nouveau rejeté lundi une demande du district de Columbia sollicitant l’aide de la Garde nationale pour faire face à des milliers de migrants transportés par bus vers la ville depuis le Texas et l’Arizona.

Selon une copie d’une lettre à la ville examinée par l’Associated Press, le ministère de la Défense a déclaré que l’utilisation de la Garde nationale de DC serait inappropriée et nuirait à l’état de préparation général des troupes, forçant certaines à annuler ou à perturber l’entraînement militaire.

La lettre indique que le département est également préoccupé par le fait de mettre des militaires en uniforme en contact direct avec les migrants pour fournir de la nourriture, des installations sanitaires ou d’autres formes de soutien, affirmant que les troupes n’ont aucune expérience ou formation réelle pour cette mission.

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a rejeté une demande similaire du DC plus tôt ce mois-ci, et la mairesse Muriel Bowser avait déclaré qu’elle enverrait une proposition modifiée et “plus spécifique”. Bowser avait initialement demandé un déploiement illimité de 150 membres de la Garde nationale par jour ainsi qu’un “emplacement fédéral approprié” pour un centre d’hébergement et de traitement de masse, mentionnant le DC Armory comme un candidat logique. La demande révisée demandait que l’aide soit fournie pendant seulement 90 jours.

Le Pentagone a également nié l’utilisation de l’arsenal, affirmant qu’il n’était pas climatisé et qu’il devrait subir des modifications et des réparations coûteuses pour le rendre adapté aux nuitées.

Lorsque le ministère de la Défense a rejeté la première demande, les responsables ont déclaré que le programme de nourriture et d’abris de l’Agence fédérale de gestion des urgences avait fourni un financement pour le problème et a indiqué que ces fonds étaient suffisants à ce stade. La dernière lettre indique que la ville devrait continuer à travailler avec des groupes non gouvernementaux pour résoudre le problème.

Au printemps, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, et le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, tous deux républicains, ont annoncé leur intention d’envoyer des bus remplis de migrants à Washington, DC, en réponse à la décision du président Joe Biden de lever une ordonnance sanitaire d’urgence en période de pandémie qui restreignait les migrants. numéros d’entrée en leur refusant la possibilité de demander l’asile. La règle reste en vigueur en vertu d’une ordonnance du tribunal.

Lolita C. Baldor, L’Associated Press