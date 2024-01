Le Pentagone réfléchit à une réponse à la frappe de drone en Jordanie au milieu des craintes concernant les efforts de cessez-le-feu à Gaza | Armée américaine

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, s’est engagé à prendre « toutes les mesures nécessaires » pour défendre les troupes américaines après que des militants soutenus par l’Iran ont tué trois soldats américains et en ont blessé des dizaines d’autres lors d’une attaque de drone sur une base américaine en Jordanie.

“Le président et moi ne tolérerons pas d’attaques contre les forces américaines et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour défendre les États-Unis et nos troupes”, a déclaré Austin lundi au Pentagone.

Cette déclaration intervient alors que des responsables américains ont déclaré à l’Associated Press que le drone ennemi – qui a également blessé des dizaines de personnes dans l’avant-poste du désert en Jordanie – aurait pu être confondu avec un drone américain retournant vers l’installation américaine.

Le Pentagone a désigné lundi les trois soldats tués dans l’attaque comme étant les réservistes de l’armée, le Sgt William Jerome Rivers, le SPC Breonna Alexsondria Moffett et le SPC Kennedy Sanders.

L’attaque de dimanche était la première frappe meurtrière contre les troupes américaines depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre, et marque une escalade majeure des tensions qui ont embrasé le Moyen-Orient.

Le Premier ministre du Qatar a déclaré lundi qu’il espérait que les représailles américaines ne compromettraient pas les progrès vers un nouvel accord de libération des otages entre Israël et le Hamas lors des négociations du week-end.

“J’espère que rien ne sapera les efforts que nous déployons ni ne mettra en péril le processus”, a déclaré à Washington le cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani.

Al Thani, qui a assisté aux pourparlers, a déclaré que « de bons progrès » avaient été réalisés et que les parties « espéraient transmettre cette proposition au Hamas et l’amener à un point où ils s’engageraient de manière positive et constructive dans le processus ». Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a exprimé son espoir quant à l’accord, déclarant : « Un travail très important et productif a été accompli. Et il y a un réel espoir pour l’avenir.

Un haut responsable du Hamas, Taher al-Nunu, a déclaré qu’il souhaitait un « cessez-le-feu complet et global, et non une trêve temporaire », même s’il n’était pas immédiatement clair si les responsables du Hamas avaient reçu le texte qatari.

John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale à la Maison Blanche, a déclaré à CBS : « Nous ne sommes pas intéressés par un conflit plus large dans la région, nous ne cherchons pas une autre guerre, mais nous ferons absolument ce que nous devons faire. pour nous protéger. »

Le président Joe Biden est désormais confronté à un exercice d’équilibre, rejetant la faute sur l’Iran et cherchant à riposter avec force sans provoquer une nouvelle escalade du conflit à Gaza. La Maison Blanche a déclaré lundi que le président « évaluait ses options » pour une réponse « très conséquente » à l’attaque.

Les républicains américains ont suggéré qu’ils utiliseraient l’Iran comme test de la force de Biden avant les élections américaines. “Le monde entier guette désormais les signes indiquant que le président est enfin prêt à exercer la force américaine”, a déclaré le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell.

Lindsey Graham, la plus haute républicaine de la commission judiciaire du Sénat et l’un des principaux faucons, a exhorté Biden à « frapper l’Iran maintenant ». Frappez-les fort.

En décrivant l’attaque par drone, deux responsables américains qui n’étaient pas autorisés à commenter et ont insisté sur l’anonymat, ont déclaré que les rapports préliminaires suggèrent que le drone ennemi qui a frappé l’installation connue sous le nom de Tour 22 pourrait avoir été confondu avec un drone américain qui était dans les airs au même moment. temps.

Les responsables ont déclaré que, alors que le drone ennemi arrivait à basse altitude, un drone américain revenait à la base. En conséquence, aucun effort n’a été fait pour abattre le drone ennemi.

Le Sgt William Jerome Rivers, la spécialiste Breonna Alexsondria Moffett et la spécialiste Kennedy Ladon Sanders, tués en Jordanie. Photographie : Armée américaine/Reuters

L’attaque, que l’administration Biden impute à des mandataires basés en Iran, ajoute un autre niveau de complexité à une situation déjà tendue au Moyen-Orient, alors que l’administration Biden tente d’empêcher la guerre entre Israël et le Hamas de s’étendre vers un conflit régional plus large.

La base ciblée, connue sous le nom de Tour 22, se trouve près de la zone démilitarisée à la frontière entre la Jordanie et la Syrie, le long d’une berme sablonneuse rasée au bulldozer marquant la limite sud de la DMZ. La frontière irakienne n’est qu’à 10 km (6 miles).

La région est connue sous le nom de Roukban, une vaste région aride qui a autrefois vu un camp de réfugiés surgir du côté syrien suite à la montée du soi-disant califat du groupe État islamique en 2014.

L’emplacement de la base offre un site permettant aux forces américaines de s’infiltrer et de quitter tranquillement la Syrie.

Les troupes américaines utilisent depuis longtemps la Jordanie, un royaume frontalier de l’Irak, d’Israël, de la Cisjordanie, de l’Arabie saoudite et de la Syrie, comme point de base. Quelque 3 000 soldats américains sont généralement stationnés en Jordanie.

Cependant, la présence américaine en Jordanie risque de provoquer la colère d’une population qui a déjà organisé des manifestations massives contre la guerre menée par Israël contre le Hamas à Gaza en raison des pertes civiles dans un conflit qui a déjà tué plus de 26 000 Palestiniens.

Reuters et Associated Press ont contribué à ce rapport