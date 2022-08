Le Pentagone redouble d’efforts pour refuser de traiter les arrivées de migrants à DC – RT World News

La demande du maire de DC Muriel Bowser a de nouveau été refusée car on lui a dit qu’une telle tâche serait inappropriée pour la Garde nationale

La Garde nationale de Washington DC n’aidera pas à traiter et à héberger les bus remplis d’immigrants illégaux que les gouverneurs du Texas et de l’Arizona ont envoyés dans la capitale nationale, a écrit la secrétaire exécutive du Pentagone, Kelly Bulliner Holly, dans une lettre vue par les médias mardi. C’est la deuxième fois que la Garde a rejeté l’appel à l’aide du maire Muriel Bowser.

Le garde DC »n’a pas d’expérience ou de formation spécifique pour ce type de mission ou de compétences uniques pour assurer la gestion des installations, l’alimentation, l’assainissement ou le soutien au sol“, a expliqué le responsable. La réponse de l’agence a également réitéré son argument plus tôt ce mois-ci selon lequel le déploiement de la Garde pour gérer les migrants aurait une incidence négative sur l’état de préparation de la division. Le secrétaire a également opposé son veto à l’utilisation du DC Armory pour abriter les nouveaux arrivants.

Holly a ajouté qu’il y avait beaucoup d’ONG qui aidaient à résoudre le problème des migrants et que la ville pouvait demander un financement directement à l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) s’il y avait vraiment une urgence.

Bowser a répondu avec un tweet expliquant que la ville «aller de l’avant avec notre planification pour nous assurer que lorsque les gens passent par DC en route vers leur destination finale, nous avons un cadre humain pour eux», sous-entendant que les nouveaux arrivants ne feraient que passer par la ville.















DC n’est pas la seule ville «bleue» à avoir sa politique de sanctuaire étirée. L’administration du maire de New York, Eric Adams, a eu du mal à défendre sa réponse au flux constant de nouveaux arrivants qui affluent vers l’autorité portuaire en bus, le New York Times affirmant que la première réponse de la ville a été marquée par “agitation et faux pas.

Lundi, le commissaire aux affaires des immigrés de la ville de New York, Manuel Castro, a défendu son patron devant NBC, rejetant la faute sur le gouverneur du Texas pour ne pas avoir informé Adams à l’avance qu’il redirigerait les migrants vers sa ville. “Le gouverneur Abbott essaie de rendre cela aussi difficile que possible pour nous et d’autres villes,” il s’est plaint.

Alors que Castro a insisté sur le fait que la ville avait mis sa réponse en ordre, rassemblant «une coalition d’organisations à but non lucratif” pour fournir de la nourriture, un abri et “toutes sortes de prestations», son système d’abris reste considérablement surchargé.

Avant les critiques du Times, Adams avait menacé Abbott de son propre coup politique, promettant de remplir plusieurs bus avec des New-Yorkais et de se rendre au Texas pour faire campagne contre la réélection du gouverneur.