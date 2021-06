Le Pentagone recommande que l’armée américaine utilise des drones chinois malgré l’opposition bipartite et les craintes d’espionnage — RT USA News

Après des années d’allégations d’espionnage et de restrictions, le Pentagone a autorisé l’armée à utiliser deux drones de fabrication chinoise. Cette décision a déjà suscité la polémique.

Un récent rapport du Pentagone vu par la Colline a trouvé « pas de code malveillant ni d’intention » dans deux modèles de drones fabriqués par Da Jiang Innovations (DJI), une entreprise chinoise et l’un des principaux fabricants de drones au monde. Le rapport, daté du 6 mai et publié mardi, conclut que les drones de DJI sont « recommandé pour les entités gouvernementales et les forces travaillant avec les services américains. »

Près de 80% de tous les drones utilisés aux États-Unis et au Canada sont fabriqués par DJI. Cependant, le gouvernement américain se méfie des appareils depuis plusieurs années. L’armée américaine a cessé de les utiliser en 2017, et deux ans plus tard, le Département de la sécurité intérieure (DHS) a mis en garde les entreprises américaines contre leur utilisation, affirmant qu’elles avaient donné au Parti communiste chinois « accès sans entrave » aux données de l’utilisateur.





Le Pentagone a tenu compte de l’avertissement du DHS et a immobilisé tous les 500 drones DJI de l’armée l’année dernière, tandis que le ministère du Commerce a ajouté DJI à sa liste noire économique, ainsi que des dizaines d’autres entreprises technologiques chinoises. La liste noire est également intervenue après que DJI a fait don de drones à 43 organismes d’application de la loi américains au début de la pandémie de coronavirus, suscitant des inquiétudes d’espionnage parmi les politiciens et analystes « durs pour la Chine ».

DJI n’est pas la seule entreprise chinoise poursuivie par des accusations d’espionnage. Le géant de la technologie Huawei s’est retrouvé sur liste noire par l’administration Trump, tandis que le Pentagone a interdit la vente de ses téléphones, ainsi que ceux fabriqués par ZTE, sur des bases militaires. Huawei a toujours nié avoir transmis des informations au gouvernement chinois, tout comme ZTE et DJI.

Bien que le Pentagone ait jugé les drones sûrs, certains législateurs restent sceptiques. « C’est inacceptable, » Le sénateur Rick Scott (R-Flordia) a tweeté. « L’achat de drones auprès d’entreprises contrôlées par la Chine communiste présente un grave risque pour la sécurité nationale. »

C’est dangereux et inacceptable. Acheter des drones à des entreprises contrôlées par la Chine communiste présente un risque sérieux pour la sécurité nationale. Mon American Security Drone Act bipartite interdirait au gouvernement américain d’acheter des drones fabriqués par nos adversaires. https://t.co/bw8d2v8Vbvhttps://t.co/iUU463F3ZR – Rick Scott (@SenRickScott) 1 juin 2021

Scott a présenté l’American Drone Security Act au Sénat plus tôt cette année. La loi interdirait aux organismes et ministères fédéraux de « obtention de certaines publicités étrangères » drones, et refuser le financement aux gouvernements étatiques et locaux qui le font. L’acte a été soutenu par les faucons chinois des deux parties, le sénateur Chris Murphy (D-Connecticut) déclarant « En aucune façon, nous ne devrions utiliser l’argent des contribuables pour acheter des drones à des adversaires étrangers », et le sénateur Tom Cotton (R-Arkansas) déclarant que « s’appuyer sur des drones fabriqués par nos adversaires est un risque évident pour notre sécurité nationale. »

Les commentateurs en ligne ont accueilli le rapport du Pentagone avec le même scepticisme.

Les républicains ont exprimé des doutes sur la direction de l’armée américaine sous le président Joe Biden sur plus que sa gestion de la technologie chinoise. Le sénateur Ted Cruz (R-Texas) a visé le soi-disant « militaire réveillé et émasculé » le mois dernier après que l’armée américaine a publié une annonce de recrutement animée mettant en vedette une femme soldat élevée par deux mères. Comparant défavorablement la publicité à une publicité plus macho de l’armée russe, Cruz a poursuivi en accusant les démocrates et les « réveillé les médias » d’essayer de tourner « le plus grand militaire du monde » dans « pensées ».

Dans une interview accordée à CNN à la fin du mois dernier, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a affirmé que la Chine ou la Russie pourraient « capitaliser » sur Cruz’ « points de discussion, » mais a ajouté qu’il « ne perdra pas une minute de sommeil sur ce que disent les dirigeants chinois ou sur ce que dit Vladimir Poutine » sur l’adhésion apparente du Pentagone à « réveillé » idéologie.





