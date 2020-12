Le département américain de la Défense cherche à intensifier sa surveillance en temps réel des médias sociaux et recherche spécifiquement un entrepreneur déjà approuvé par Twitter pour modéliser et influencer le changement de sentiment public en temps réel.

Le Pentagone recherche un « petite entreprise« Développeur de logiciels qui bénéficie non seulement d’un statut privilégié en tant que »Partenaire Twitter officiel approuvé« Mais est également capable de sélectionner »archive historique complète de Twitter pour analyse»Et surveiller les conversations dans plus de 150 langues, selon une publication publiée jeudi par les services du siège du ministère à Washington.

Aussi sur rt.com Twitter fait appel à un hacker notoire qui a travaillé chez Google et DARPA des mois après le mégahack de célébrités

Le partenaire idéal du Pentagone pourra « ingérer des flux de médias sociaux en temps quasi réel de Twitter et d’autres plates-formes« Lors de la recherche dans les données » firehose « des termes de recherche en plusieurs parties, idéalement dans »la plupart des langues principales»Simultanément. Le programme devrait être en mesure de présenter les résultats de son analyse en temps réel « graphiquement dans divers formats, « Y compris sur »cartes géospatiales et horizons temporels. »

À partir de là, le collègue corporatif du Pentagone pourrait « calculer et mettre en évidence l’analyse des tendances » aussi bien que « analyse des sentiments… basée sur l’évolution des attitudes en ligne. » Essentiellement, le ministère de la Défense veut un programme informatique capable de déterminer avec précision les pensées et les émotions de l’esprit-ruche des médias sociaux – y compris le suivi « réactions du public et événements importants à mesure qu’ils augmentent»Sur une plate-forme donnée – et modifiez-les si le besoin s’en fait sentir.

Le candidat devra également être en mesure de « faire la distinction entre les vrais auteurs et les robots en ligne qui peuvent pousser à la désinformation»- bien qu’il ne soit pas clair si l’entreprise doit être en mesure de distinguer la propre armée de robots du Pentagone des comptes alimentés par l’IA de jardin.

Toutes ces informations seraient regroupées dans des feuilles de calcul Excel et classées par ordre de priorité pour les agences gouvernementales en fonction de ce qui justifie « Attention immédiate»Et ce qui fait simplement partie de l’arrière-plan de l’actualité.

Le Pentagone déploie déjà plusieurs outils sophistiqués pour surveiller et influencer Twitter et d’autres plateformes de médias sociaux. Il a été l’un des premiers utilisateurs de « marionnette« Logiciel permettant à un seul individu de contrôler de nombreux faux comptes de réseaux sociaux, et a travaillé avec des éditeurs de logiciels pour mesurer et analyser »dynamique de groupe« – censé prédire »événements de cyber-terrorisme”- sur les plateformes sociales depuis au moins 2012.

Aussi sur rt.com Les bots du Pentagone dans vos commentaires? L’armée américaine veut un outil d’IA pour les réseaux sociaux

En août, le Pentagone a signé un contrat de 12,2 millions de dollars avec Dataminr pour fournir des services similaires à ceux énumérés dans la publication de jeudi. La collaboration ne devait cependant durer que trois mois et se terminer à la mi-novembre.

Alors que l’armée américaine a suivi et infiltré des groupes dissidents pendant des décennies dans la « vraie vie », ses capacités à se faire passer pour et à surveiller les conversations humaines en ligne ont explosé au cours de la dernière décennie alors que de plus en plus de ce qui est considéré comme une « guerre » se déroule dans l’esprit des personnes ciblées. populations. Le recours à des entrepreneurs privés permet au gouvernement – lié techniquement par les premier et quatrième amendements qui lui interdisent d’empiéter sur la liberté d’expression ou le droit de protection des Américains contre les fouilles et les saisies déraisonnables – d’ignorer les préoccupations constitutionnelles, car il s’agit techniquement d’une société indépendante violant les droits des cibles.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!