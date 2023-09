Le Pentagone recherche des rapports sur les ovnis

Les employés du gouvernement, et plus tard le grand public, pourront soumettre des informations sur les observations sur un nouveau site Web.

Le ministère américain de la Défense a lancé un site Web sur lequel les militaires peuvent enregistrer leurs rencontres avec des ovnis et le public peut consulter des documents déclassifiés sur le phénomène. Malgré l’adoption récente de la transparence par le Pentagone, certains lanceurs d’alerte affirment que l’armée en sait encore plus sur la vie extraterrestre qu’elle ne le laisse entendre.

Le Bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines (AARO) du département a lancé le site Web mercredi. Selon un communiqué du Pentagone jeudi, la ressource servira de « guichet unique » pour les communiqués de presse et les transcriptions des briefings, ainsi que les photos, vidéos et documents déclassifiés sur les ovnis.

L’AARO a été créée l’année dernière après que le Pentagone a admis qu’une série de vidéos capturées par des militaires – dont une montrant de mystérieux « objets en forme de pyramide » harceler un navire de la marine américaine au large des côtes de Californie en 2019 – étaient authentiques. L’AARO qualifie les OVNIS de « phénomènes anormaux non identifiés » (UAP) et étudie les rapports d’UAP terrestres et maritimes ainsi que d’objets volants.

Le nouveau site Web, que l’AARO était tenu par la loi de créer, permet également aux militaires et employés du gouvernement, actuels ou anciens, de soumettre leurs propres rapports UAP. Un mécanisme permettant au grand public de faire des rapports sera annoncé dans les mois à venir, a indiqué le Pentagone.

En décembre dernier, l’AARO a déclaré avoir recueilli près de 400 rapports UAP. Cependant, le sous-secrétaire américain à la Défense et au renseignement, Ronald Moultrie, a déclaré aux journalistes que les experts du bureau « Je n’ai rien vu qui puisse nous amener à croire que les objets que nous avons vus sont d’origine extraterrestre. »

Certains lanceurs d’alerte affirment le contraire. En juin, David Grusch, vétéran de l’US Air Force, a affirmé qu’une unité militaire top secrète avait été « récupération de véhicules techniques d’origine non humaine » pendant des décennies et possédait les restes de « pilotes morts » de ces vaisseaux spatiaux extraterrestres. Dans son témoignage devant le Congrès en juillet, Grusch a affirmé que le Pentagone utilisait l’argent des contribuables pour financer la rétro-ingénierie des engins extraterrestres.

L’AARO a nié les affirmations de Grusch, bien qu’il ait insisté sur le fait que le prétendu programme d’ingénierie inverse était mené à l’insu de l’AARO ou des législateurs américains.

Deux anciens pilotes de la Marine ont témoigné aux côtés de Grusch, l’un d’entre eux affirmant avoir vu des PAN exposés. « une technologie… bien supérieure à tout ce que nous avions » et l’autre déclarant que de hauts responsables militaires l’avaient découragé, lui et ses collègues pilotes, de signaler de telles observations.