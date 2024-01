Le Pentagone publie les noms de 3 soldats tués dans une attaque de drone en Jordanie

Le Pentagone a annoncé les noms des trois militaires américains tués dimanche dans une attaque de drone aérien sans pilote contre une base du nord-est de la Jordanie.

Dans un communiqué de presse lundi, le ministère de la Défense a déclaré que le Sgt. William Jerome Rivers, 46 ans, de Carrollton, Géorgie ; CPS. Kennedy Ladon Sanders, 24 ans, de Waycross, Géorgie et CPS. Breonna Alexsondria Moffett L’attaque s’est produite lorsqu'”un système aérien sans pilote unidirectionnel (OWUAS) a touché leurs unités d’habitation en conteneurs”, a indiqué le Pentagone.

Le sergent. William Jérôme Rivers, CPS. Kennedy Ladon Sanders et la CPS. Breonna Alexsondria Moffett est décédée le 28 janvier 2024 en Jordanie. Département de la Défense



CPS. La mère de Moffett, Francine Moffett, a publié une déclaration disant: “Breonna était une belle et très intelligente jeune femme. Elle adorait rire, elle sortait, avait beaucoup d’amis qu’elle adorait. Elle souriait toujours et vous faisait sourire avec elle. Elle a toujours su que l’armée ferait partie de sa vie et elle portait fièrement son uniforme. Elle aimait tellement ses frères et sœurs. Elle aimait dire aux gens qu’elle était un chevalier tambour-major marchant dans la forêt de Windsor et qu’elle aimait le ROTC. Nos cœurs et ” Son âme a été brisée. Après sa tournée, elle voulait revenir et faire du bénévolat auprès du programme ROTC et devenir mentor. Elle adore aider les gens. “

La secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré lundi aux journalistes que l’attaque semblait différente des attaques précédentes en raison du lieu et du moment où elle a eu lieu – dans les quartiers d’habitation et « assez tôt le matin ».

“Les gens étaient effectivement dans leur lit lorsque le drone a frappé”, a-t-elle expliqué.

Singh a également imputé l’attaque de drone à une milice soutenue par le Corps des Gardiens de la révolution islamique iranienne. Les États-Unis ont déclaré que ces groupes opéraient en Syrie et en Irak. Elle a déclaré que l’attaque portait les “empreintes” du Kataib Hezbollah, mais a déclaré qu’une évaluation finale n’avait pas encore été faite, et elle a ajouté que les forces américaines réagiraient “au moment et à l’endroit de leur choix”.

Le ministère affirme que l’attaque fait l’objet d’une enquête.

Plus tard lundi, un responsable américain a déclaré qu’il semblerait que le drone utilisé dans l’attaque était un drone iranien, un « type de drone Shahed » – qui est le type de drone d’attaque unidirectionnel que l’Iran a fourni à la Russie.



L’attaque a eu lieu dans un avant-poste connu sous le nom de Tour 22, où sont déployés environ 350 membres de l’armée et de l’air américaines, selon le ministère de la Défense.

Le commandement central américain a déclaré dimanche soir qu’au moins 34 avaient été blessés, mais lundi, Singh a déclaré que ce nombre était désormais supérieur à 40. Huit des militaires blessés ont été évacués – certains étaient dans un état critique mais tous étaient stables, a déclaré un responsable de la défense à CBS. Nouvelles.

Les soldats tués et blessés dormaient sur la base lorsque l’attaque du drone a eu lieu avant l’aube.

Cette grève était considérée comme l’attaque la plus meurtrière contre des militaires américains depuis 13 Américains ont été tués dans un attentat suicide à Kaboul alors que les États-Unis se retiraient d’Afghanistan en 2021.

Kaia Hubbard, Stefan Becket, Margaret Brennan, David Martin, Nancy Cordes et Christina Ruffini ont contribué au reportage.

