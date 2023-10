Le Pentagone publie des images de centaines d’avions « très préoccupants » interceptés par des avions chinois

WASHINGTON (AP) — Le Pentagone a publié des images de certaines des plus de 180 interceptions d’avions de guerre américains par des avions chinois survenues au cours des deux dernières années – soit plus que le nombre total de la décennie précédente et s’inscrivent dans le cadre d’une tendance des responsables militaires américains. appelé concernant.

Les photos et la vidéo ont été publiées avant la publication prochaine d’un rapport annuel du Pentagone sur la puissance militaire de la Chine et les menaces à la sécurité qu’elle peut représenter pour ses partenaires dans l’Indo-Pacifique.

Le Pentagone tente depuis des années de se préparer à un conflit potentiel avec la Chine à propos de Taiwan, même s’il se retrouve désormais à soutenir ses alliés dans deux guerres chaudes, l’Ukraine en Europe et Israël au Moyen-Orient.

L’amiral John Acquilino, chef du commandement américain pour l’Indo-Pacifique, a déclaré mardi lors d’un point de presse au Pentagone que malgré l’augmentation des groupes aéronavals et des navires amphibies américains pour soutenir Israël, et maintenant près de 20 mois de guerre en Ukraine, le commandement a ce dont il a besoin. pour dissuader la Chine.

« Je n’ai pas vu un seul équipement ou structure de force quitter son commandement », a-t-il déclaré, faisant référence aux navires, avions et unités militaires. « Nous avons pris un certain nombre de mesures pour renforcer notre engagement dans la région, renforcer notre dissuasion dans la région et nous continuerons de le faire. »

Les responsables ont déclaré que les vols chinois étaient de nature risquée et agressive, mais n’ont pas qualifié la plupart d’entre eux de dangereux – un terme spécifique qui n’est utilisé que dans les cas les plus flagrants. Les responsables ont néanmoins déclaré qu’il était important de diffuser les images et de dénoncer ce comportement, car ils ont déclaré que cela faisait partie d’une tendance plus large d’intimidation régionale de la part de la Chine qui pourrait accidentellement conduire à un conflit.

« Tous ces exemples que nous avons publiés aujourd’hui soulignent l’intention coercitive de (la Chine) en adoptant des comportements particulièrement dans l’espace aérien international », a déclaré Ely Ratner, secrétaire adjoint à la Défense pour les affaires de sécurité de l’Indo-Pacifique. « En fin de compte, dans de nombreux cas, ce type de comportement opérationnel peut provoquer des accidents actifs et dangereux » et peut conduire par inadvertance à un conflit, a déclaré Ratner.

Tara Copp, Associated Press