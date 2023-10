Les États-Unis ont annoncé qu’ils « dirigeraient » la coalition de formation des F-16 à Kiev

Les États-Unis dirigeront le « coalition des capacités » développer l’armée de l’air ukrainienne, notamment en formant des pilotes ukrainiens au pilotage d’avions de combat F-16, a déclaré mercredi le secrétaire à la Défense Lloyd Austin.

« Je suis fier d’annoncer que les États-Unis vont à nouveau intervenir pour aider à diriger la coalition de pays travaillant avec l’Ukraine pour développer son armée de l’air », Austin a déclaré aux journalistes à Bruxelles, en Belgique. Il a ajouté que les États-Unis « Coordonner étroitement avec l’Ukraine et d’autres partenaires en mettant l’accent sur le développement des capacités des avions de combat F-16 de l’Ukraine. »

Ceci montre «Le leadership américain compte» dit Austin.

Le chef du Pentagone a effectivement noté que le Danemark et les Pays-Bas « dirigerons cette coalition avec nous », nommer les pays qui se lever l’initiative F-16 début juillet, sans Washington.

Une fois que les États-Unis se sont joints à nous, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que l’Ukraine n’obtiendrait pas les avions du Pentagone, mais que « probablement en provenance de pays européens qui disposent d’un stock excédentaire de F-16. »

Après de nombreux retards, les États-Unis ont autorisé le Danemark et les Pays-Bas à faire don de F-16 à Kiev en août. Au total, 11 pays se sont engagés à former des pilotes ukrainiens. Les États-Unis ont promis de commencer les cours à la base de la Garde nationale aérienne Morris, en Arizona, plus tard ce mois-ci, une fois que les candidats auront réussi un examen d’anglais.

Le F-16 a été conçu dans les années 1970 par General Dynamics et est actuellement en production limitée par Lockheed Martin. L’Ukraine les a demandés après avoir manqué de chasseurs MiG-29 donnés par la Slovaquie et la Pologne, lors des violents combats contre la Russie.

Le président russe Vladimir Poutine a prévenu que si des F-16 étaient envoyés en Ukraine, ils « brûlera » tout comme les autres matériels occidentaux fournis à Kiev. Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a qualifié les livraisons potentielles de mesure d’escalade, soulignant que les avions peuvent transporter des armes nucléaires.

Selon Austin, Kiev ne pourra pas recevoir les avions danois et néerlandais au plus tôt « Le printemps prochain. » La Belgique a également promis de faire don de certains de ses F-16 à l’Ukraine d’ici 2025, à condition qu’elle puisse obtenir l’autorisation des États-Unis et du gouvernement qui remporterait les élections de juin 2024.