Les États-Unis ont révélé 400 millions de dollars de nouvelles livraisons d’armes à Kiev et ont l’intention de maintenir l’aide pendant “des mois et des années”

L’administration du président Joe Biden a annoncé une aide de 400 millions de dollars en nouvelles armes à l’Ukraine, dont quatre systèmes de roquettes HIMARS supplémentaires, et prévoit de continuer à fournir ce matériel à Kiev pour “Des mois et des années à venir.”

Un responsable du Pentagone a parlé des efforts de planification pour répondre aux besoins d’armement à court et à long terme de Kiev lors d’un briefing aux journalistes vendredi. La dernière série d’aides sera fournie sous l’autorité de prélèvement de Biden, ce qui signifie qu’elle ne nécessitera pas l’approbation du Congrès, a déclaré le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat.

Le nouveau lot d’unités HIMARS fait suite aux livraisons précédentes de huit de ces systèmes de fusée. HIMARS signifie High Mobility Aircraft Rocket System, un lanceur d’artillerie de précision qui peut atteindre des cibles à 80 kilomètres. Les nouvelles livraisons, qui représentent le 15e programme d’aide militaire de Washington à l’Ukraine depuis août dernier, comprendront également 1 000 cartouches d’obusiers avancés de 155 mm. Les nouvelles munitions ont une plus grande précision que les obus d’artillerie standard et renforceront la capacité de l’Ukraine à cibler les actifs russes, a déclaré le Pentagone.















“Ce que nous voyons maintenant, alors que les États-Unis ont déployé HIMARS et les missiles de ces systèmes, c’est que l’Ukraine a maintenant réussi à frapper des positions russes en Ukraine, plus profondément derrière les lignes de front et à perturber la capacité de la Russie à mener cette opération d’artillerie”, a-t-il ajouté. dit le fonctionnaire.

Les forces russes ont détruit mercredi deux systèmes HIMARS et dépôts de munitions fournis par les États-Unis, selon le ministère russe de la Défense. Certaines des armes étrangères fournies à l’Ukraine n’ont pas atteint leur destination et se sont retrouvées sur les marchés noirs à l’étranger, a déclaré le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, plus tôt cette semaine.

Le responsable du Pentagone a affirmé que toutes les unités HIMARS précédemment expédiées en Ukraine avaient été comptabilisées. En ce qui concerne les inquiétudes soulevées par les membres du Congrès sur la façon dont les États-Unis surveillent les armes qu’ils donnent à Kiev, le responsable a déclaré : “Nous suivons cela de très près et nous sommes très conscients de nos devoirs et obligations de rester conscients des capacités que nous fournissons à l’Ukraine.”

Les forces russes auraient fait de gros gains dans le Donbass, notamment en prenant le contrôle total de la République populaire de Lougansk. Kiev a besoin de plus d’armes lourdes, y compris des obusiers et des HIMARS, pour contrer l’attaque de la Russie “tactique de la terre brûlée” a déclaré Andrey Yermak, chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

🇺🇦 besoin de plus d’armes lourdes pour repousser l’agression RF. Avec un nombre suffisant d’obusiers, SPG et HIMARS, nos soldats sont capables d’arrêter et de chasser les envahisseurs de notre terre. Je dois briser la tactique de la terre brûlée de RF. Nous avons besoin de défenses aériennes et antimissiles pour sauver des milliers de vies. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) 8 juillet 2022

Malgré les récents succès de la Russie sur le champ de bataille, le Pentagone a déclaré que ces gains ont été durement acquis et coûteux, laissant présager un conflit prolongé. “Nous ne voyons pas cela du tout comme la Russie remportant cette bataille”, dit le fonctionnaire. “Certes, ils ne le gagnent pas par rapport à leurs objectifs initiaux.”

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Petro Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.