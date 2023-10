Le Pentagone prévient le Congrès qu’il manque d’argent pour remplacer les armes envoyées en Ukraine

WASHINGTON (AP) — Le Pentagone avertit le Congrès qu’il manque d’argent pour remplacer les armes que les États-Unis ont envoyées. Ukraine et a déjà été contraint de ralentir le réapprovisionnement de certaines troupes, selon une lettre envoyée aux dirigeants du Congrès.

La lettre, obtenue par Associated Press, exhorte le Congrès à reconstituer le financement de l’Ukraine. Le Congrès a évité une fermeture du gouvernement en adoptant un projet de loi de financement à court terme ce week-end, mais la mesure abandonné toute assistance pour l’Ukraine dans la bataille contre la Russie.

Le contrôleur du Pentagone, Michael McCord, a déclaré aux dirigeants de la Chambre et du Sénat qu’il restait 1,6 milliard de dollars sur les 25,9 milliards de dollars fournis par le Congrès pour reconstituer les stocks militaires américains acheminés vers l’Ukraine. Les armes comprennent des millions de cartouches d’artillerie, de roquettes et de missiles. essentiel à la contre-offensive ukrainienne visant à reprendre les territoires gagnés par la Russie pendant la guerre.

En outre, il reste aux États-Unis environ 5,4 milliards de dollars pour fournir des armes et des équipements issus de leurs stocks. Les États-Unis auraient déjà manqué de financement si le Pentagone n’avait pas réalisé plus tôt cette année qu’il avait surévalué l’équipement qu’il avait déjà envoyé, libérant ainsi environ 6,2 milliards de dollars. Une partie de cette somme a été envoyée ces derniers mois.

McCord a déclaré que les États-Unis étaient complètement à court de financement à long terme pour Kiev par le biais de l’Initiative d’assistance à la sécurité en Ukraine, qui fournit de l’argent pour contracter de futures armes.

« Nous avons déjà été contraints de ralentir la reconstitution de nos propres forces pour nous prémunir contre un avenir financier incertain », a déclaré McCord dans la lettre. « Le fait de ne pas reconstituer nos services militaires en temps opportun pourrait nuire à l’état de préparation de nos militaires. »

Il a ajouté que sans financement supplémentaire maintenant, les États-Unis devront retarder ou réduire les armes de défense aérienne, les munitions, les drones et les équipements de démolition et de brèche qui sont « critiques et urgents maintenant alors que la Russie se prépare à mener une offensive hivernale ».

Le président Joe Biden a déclaré dimanche que même si l’aide continuera à affluer pour l’instant, le temps presse.

« Nous ne pouvons en aucun cas permettre que le soutien américain à l’Ukraine soit interrompu », a déclaré Biden. « Nous avons du temps, pas beaucoup de temps, et il y a un sentiment d’urgence écrasant. »

Mark Cancian, conseiller principal au Centre d’études stratégiques et internationales, a déclaré que si l’aide ne continue pas à affluer, la résistance ukrainienne commencera à s’affaiblir.

« S’il n’y a pas d’argent frais, ils commenceront à en ressentir les effets d’ici Thanksgiving », a-t-il déclaré.

Le projet de loi de financement à court terme adopté par le Congrès ne dure que jusqu’à la mi-novembre. Et McCord a déclaré qu’il serait trop risqué pour le ministère de la Défense de détourner l’argent de ce projet de financement temporaire pour financer davantage d’aide à l’Ukraine.

De nombreux législateurs reconnaissent qu’il est de plus en plus difficile d’obtenir l’approbation du Congrès pour l’aide à l’Ukraine à mesure que le guerre Le pays continue de progresser et la résistance à l’aide de la part de l’extrême droite républicaine prend de l’ampleur.