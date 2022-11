Le Pentagone poursuivi pour interdiction du VIH

Le groupe LGBT derrière le procès soutient que le virus n’est plus la menace qu’il était dans les années 1990

Un groupe de défense des LGBT a poursuivi le département américain de la Défense et l’armée américaine pour une politique interdisant aux personnes séropositives de s’enrôler dans l’armée. Le groupe a fait valoir que la médecine moderne a rendu l’interdiction de 1991 “hors du sujet.”

La poursuite a été déposée jeudi par Lambda Legal au nom d’un homme gay, d’une femme transgenre et d’une femme hétérosexuelle, qui ne peuvent pas tous rejoindre les forces armées en raison de leur diagnostic de VIH. Le Pentagone a promulgué une interdiction générale des recrues séropositives en 1991, à une époque où environ deux fois plus d’Américains mouraient du sida qu’aujourd’hui, selon les chiffres des Centers for Disease Control and Prevention.

Les percées médicales, en particulier l’avènement des médicaments antirétroviraux, ont « a radicalement changé le paysage du traitement et de la progression du VIH », le procès lu. Les personnes en traitement étant incapables de transmettre le VIH et la maladie n’étant plus une condamnation à mort, le groupe a fait valoir que le statut sérologique d’une recrue était désormais “sans rapport avec la capacité d’une personne à répondre aux critères d’entrée et de service à quelque titre que ce soit.”

Le Pentagone a refusé de commenter l’affaire au milieu du litige en cours.

Lambda Legal a remporté deux procès historiques contre le Pentagone en avril, utilisant des arguments similaires pour renverser une politique interdisant aux militaires existants séropositifs de se déployer à l’étranger. Suite à la décision, le personnel militaire avec des charges virales indétectables ne peut plus être empêché de se déployer.

Arguant en faveur de l’interdiction, les avocats de l’armée ont déclaré que si le risque de transmission par contact de sang à sang entre les troupes dans les zones de combat est faible, “ce n’est pas inexistant.”