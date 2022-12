Le Pentagone pourrait manquer d’argent pour l’Ukraine – Politico – RT World News

Kiev pourrait se retrouver sans nouveaux obus américains et obusiers améliorés si le Congrès ne parvient pas à un accord budgétaire

Une réduction imminente des crédits du Pentagone pourrait mettre un frein à l’aide militaire américaine à l’Ukraine, y compris l’artillerie et les munitions, a rapporté samedi le magazine Politico, citant des documents internes du ministère de la Défense et des responsables proches du dossier.

Le Congrès a jusqu’au 16 décembre pour adopter un projet de loi provisoire sur la défense d’une année complète, connu sous le nom de résolution continue, ou CR, alors que les républicains et les démocrates débattent des crédits. Cependant, la résolution réduirait le financement du Pentagone de 29 milliards de dollars, soit 3,7%, par rapport à ce que la Maison Blanche a demandé pour l’exercice 2023, selon le rapport. Cela signifie que le ministère de la Défense devrait mettre un terme à des projets clés, notamment l’aide à Kiev pendant son conflit avec la Russie.

Michael McCord, directeur financier du Pentagone, aurait déclaré samedi que les États-Unis auraient des problèmes pour envoyer de nouvelles munitions en Ukraine car les fonds marqués par Kiev s’épuiseraient au printemps.

L’Ukraine est dans un combat cinétique, et nous sommes leur aide n°1… S’ils sont à court de munitions, ils sont dans une mauvaise passe.

Il a été dit que la réduction des dépenses pourrait également retarder les améliorations de plusieurs systèmes d’armes majeurs, tels que l’obusier M777, qui est fourni par les États-Unis aux troupes ukrainiennes.















Parmi les autres lacunes potentielles décrites dans les documents cités par Politico, citons les retards dans l’achat de bombardiers à longue portée à capacité nucléaire B-21 Raider et de sous-marins lance-missiles balistiques à propulsion nucléaire de classe Columbia.

Le rapport intervient après que les responsables du Pentagone ont averti le Congrès qu’une restriction du financement serait cette fois plus dommageable en raison des taux d’inflation élevés. “Ce qui est unique cette année, c’est que l’inflation se produit et est quelque peu imprévisible, et un CR vous enferme dans le niveau de financement d’une année précédente lorsque les prix augmentent”, Le secrétaire de l’Air Force, Frank Kendall, a déclaré au Sénat en mai.

Le mois dernier, la Maison Blanche a demandé au Congrès d’approuver environ 37,7 milliards de dollars d’aide militaire et humanitaire supplémentaire à l’Ukraine. S’il était approuvé, cela porterait le montant total des fonds que le Congrès a alloués à l’Ukraine à plus de 100 milliards de dollars en moins d’un an.