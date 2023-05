Le Pentagone perd un million de pièces de F-35

Les enquêteurs ont découvert que l’armée américaine ne peut pas rendre compte des composants d’avion de chasse manquants d’une valeur de 85 millions de dollars

Le département américain de la Défense (DOD) n’a pas été en mesure de rendre compte d’environ 1 million de pièces de rechange manquantes pour son avion de chasse F-35 Lightning II, le système d’arme le plus coûteux de l’histoire du pays, selon une étude gouvernementale.

Les pièces perdues, qui comprennent des éléments tels que des boulons, des pneus et des trains d’atterrissage, sont évaluées à environ 85 millions de dollars, a rapporté mardi le Government Accountability Office (GAO). Depuis 2018, le Pentagone a examiné les circonstances entourant seulement 2 % des pertes de pièces identifiées.

« Sans que le DOD prenne des mesures pour s’assurer que ces pièces de rechange sont responsables en vertu d’un contrat, le Bureau du programme conjoint (JPO) du F-35 ne sera pas en mesure d’acquérir ou de maintenir la responsabilité de ces pièces de rechange et n’aura pas de données, telles que les emplacements, les coûts et les quantités nécessaires pour les rapports financiers ou pour garantir la protection des intérêts du gouvernement », a déclaré le GAO.

En savoir plus Un général américain craint le risque des avions de chasse – médias

Les pièces de rechange sont stockées dans le monde entier pour être utilisées sur le F-35 par l’armée américaine et les nations alliées qui ont acheté l’avion, qui est fabriqué par l’entrepreneur de défense Lockheed Martin. Parce que le F-35 JPO du Pentagone ne dispose pas d’un processus de suivi des pertes, Lockheed Martin n’a pas signalé plus de 900 000 pièces de rechange supplémentaires évaluées à plus de 66 millions de dollars pour examen, a déclaré le GAO.

Le rapport du GAO n’est que le dernier œil au beurre noir pour le programme F-35 de 1,7 billion de dollars, qui a été en proie à des problèmes de fiabilité, y compris un problème de vibration du moteur qui a conduit à un ordre de rappel mondial en mars. Environ 30 % seulement de la flotte américaine de F-35 est « pleinement capable de mission » n’importe quel jour donné. Le lieutenant-général Michael Schmidt de l’US Air Force a averti le mois dernier qu’un faible approvisionnement en pièces de rechange pourrait compromettre la capacité des forces américaines à maintenir l’avion en service pendant la prochaine grande guerre du pays.

Le rapport du GAO a attribué les pertes de pièces en partie à l’incapacité du Pentagone à superviser les composants appartenant au DOD et gérés par des sous-traitants. Les responsables du DOD et les entrepreneurs ne sont pas parvenus à un accord sur la question de savoir si les pièces doivent être classées comme biens fournis par le gouvernement, ce qui entrave le traitement des inventaires perdus.

EN SAVOIR PLUS: Le Pentagone commande un correctif pour tous les F-35 dans le monde

En octobre dernier, le Pentagone disposait de plus de 19 000 pièces de rechange dans le monde qui attendaient les instructions de disposition du F-35 JPO – depuis cinq ans dans certains cas. Le GAO a déclaré que le DOD était d’accord avec ses quatre recommandations sur le renforcement de la comptabilité du pool de pièces.