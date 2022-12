Le Pentagone partage un contrat cloud de 9 milliards de dollars entre 4 entreprises

WASHINGTON (AP) – Google, Oracle, Microsoft et Amazon se partageront le contrat de 9 milliards de dollars du Pentagone pour construire son réseau de cloud computing, un an après des accusations de politisation sur le contrat précédemment annoncé et une longue bataille juridique qui a entraîné le redémarrage de l’armée en son processus d’attribution.

La capacité cloud de Joint Warfighter est conçue pour fournir un accès à des données non classifiées, secrètes et top secrètes au personnel militaire du monde entier. Il devrait servir de colonne vertébrale aux opérations de guerre modernes du Pentagone, qui s’appuieront fortement sur des avions sans pilote et des satellites de communication spatiale, mais auront toujours besoin d’un moyen de transmettre rapidement les renseignements de ces plates-formes aux troupes au sol.

Le contrat sera attribué en plusieurs parties, avec une date d’achèvement totale estimée à juin 2028, a indiqué le Pentagone dans un communiqué.

La concurrence est intense pour décrocher de gros contrats de cloud d’entreprise et gouvernementaux – des récompenses pour construire des réseaux informatiques mondiaux où les informations sont stockées, partagées et sécurisées sur Internet plutôt que sur des systèmes informatiques locaux. Le prix du Pentagone est considéré comme l’un des plus convoités car il s’agit d’un sceau d’approbation sur un marché où il est important d’assurer la sécurité des données d’un client.

“C’est l’accord cloud le plus important à sortir du Beltway”, a déclaré l’analyste Daniel Ives, qui surveille l’industrie du cloud pour Wedbush Securities. « Il s’agit du Pentagone comme client de référence. Cela indique des éloges significatifs sur ce qu’ils pensent de ce fournisseur, et c’est le meilleur client de référence que vous puissiez avoir dans ce monde.

L’implication de Google est un changement par rapport à 2018, lorsqu’elle a décidé de ne pas participer au processus d’appel d’offres du Pentagone, car cela pourrait entrer en conflit avec ses principes éthiques. Les employés de Google s’étaient fait entendre à l’époque pour protester contre les utilisations militaires de la technologie d’intelligence artificielle de l’entreprise.

En juillet dernier, le Pentagone a annoncé qu’il annulait son précédent prix de cloud computing, alors nommé JEDI. À l’époque, le Pentagone avait déclaré qu’en raison de retards dans l’exécution du contrat, la technologie avait changé dans la mesure où l’ancien contrat, qui avait été attribué à Microsoft, ne répondait plus aux besoins du DOD.

Il n’a pas mentionné les contestations judiciaires derrière ces retards, qui provenaient d’Amazon, le soumissionnaire perdant. Amazon s’était demandé si l’administration de l’ancien président Donald Trump avait dirigé le contrat vers Microsoft en raison de la relation conflictuelle de Trump avec le PDG d’Amazon à l’époque, Jeff Bezos.

En juillet, lorsque l’annulation a été annoncée, le directeur de l’information du Pentagone, John Sherman, a déclaré qu’il était “probable” qu’Amazon et Microsoft obtiendraient une partie de l’activité dans le cadre d’un nouveau prix.

Un rapport de l’inspecteur général du Pentagone n’a trouvé aucune preuve d’influence indue, mais il a déclaré qu’il ne pouvait pas déterminer l’étendue des interactions de l’administration avec les décideurs du Pentagone, car la Maison Blanche n’autoriserait pas un accès sans entrave aux témoins.

Le cloud du Pentagone devrait également héberger le futur réseau de combat de l’armée, connu sous le nom de Joint All-Domain Command and Control, qui connectera les informations de tous les services sur un seul réseau. Auparavant, chaque service disposait de son propre réseau tactique et les données ne pouvaient pas être facilement partagées entre les services, ce qui pouvait entraîner des retards dans les situations où les données de localisation et la trajectoire, comme lors d’un lancement de missile, devaient être connues en quelques secondes.

