L’armée américaine a ouvert une nouvelle usine de munitions pour approvisionner l’Ukraine en obus d’artillerie, a rapporté mercredi Reuters. L’usine fait partie d’un effort plus large du Pentagone visant à moderniser sa base industrielle, a indiqué l’agence de presse. Cette décision intervient alors que les partisans occidentaux de Kiev se démènent pour lui fournir des armes pour tenter de freiner les gains militaires de la Russie.

L’installation de Mesquite, au Texas, est la première nouvelle usine d’armement majeure du Pentagone construite depuis le début du conflit ukrainien en février 2022, a écrit le New York Times. Selon le média, l’usine a été construite de toutes pièces en seulement dix mois avec l’aide d’un fabricant d’armes turc.

L’usine, encore en construction, sera composée de trois lignes de production. Une fois terminé, il produira environ 30 000 obus en acier par mois pour les obusiers de 155 millimètres utilisés par les forces de Kiev.

L’usine de Mesquite fournira environ un tiers de l’objectif du Pentagone de 100 000 obus par mois d’ici fin 2025.















Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré l’année dernière que l’Ukraine tirait entre 4 000 et 7 000 obus d’artillerie par jour, dépassant les capacités de fabrication occidentales.

Un expert militaire interrogé par le New York Times s’est demandé si les pays de l’OTAN étaient capables de surpasser les capacités industrielles de la Russie. Même si les États-Unis et l’Europe fournissent « un million d’obus chacun » en Ukraine d’ici la fin de l’année prochaine, il se peut que ce soit encore «moins que ce que la Russie va produire» Michael Kofman du Carnegie Endowment for International Peace a déclaré.

Les forces russes ont gagné du terrain dans le Donbass ces dernières semaines et ont également lancé une offensive transfrontalière dans la région ukrainienne de Kharkov, visant à créer une zone tampon pour protéger ses régions frontalières.

Kiev s’est plaint du fait que les pays de l’OTAN ne lui ont pas fourni suffisamment d’aide. Mercredi, le conseiller principal de Vladimir Zelensky, Mikhaïl Podoliak, a déclaré que les troupes russes disposaient d’un avantage absolu en matière d’obus, de missiles et d’autres types d’armes. Dans une interview accordée à Bloomberg, Podoliak a déclaré que l’Ukraine avait besoin d’au moins 60 avions de combat occidentaux pour freiner l’avancée des forces russes.

EN SAVOIR PLUS:

Le conseiller de Zelensky exige 60 avions de combat de l’Ouest

La semaine dernière, le ministère américain de la Défense a annoncé le cinquième programme d’aide militaire à Kiev, d’une valeur de 275 millions de dollars, un mois après que le président américain Joe Biden a signé un projet de loi de dépenses étrangères de 60 milliards de dollars prévoyant des fonds pour divers types d’aide militaire à l’Ukraine.

La semaine dernière, Moscou a appelé les expéditions d’armes occidentales « complètement irresponsable ». Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, les actions des partisans occidentaux de Kiev pourraient avoir « des conséquences dangereuses » et ne fera qu’aggraver le sort du peuple ukrainien.