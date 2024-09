Le Pentagone ordonne une étude sur une éventuelle frappe nucléaire en Europe de l’Est — RT World News

Le programme modélisera un scénario dans lequel la région est confrontée à une catastrophe atomique, montrent les documents

Le ministère américain de la Défense a commandé une étude visant à simuler l’impact d’un conflit nucléaire sur l’agriculture mondiale. Selon un appel d’offres, avis Publiée plus tôt cette semaine sur une plateforme de marchés publics, l’étude se concentrerait sur les régions « au-delà de l’Europe de l’Est et de la Russie occidentale », qui semblerait être l’épicentre du déploiement hypothétique d’armes nucléaires dans la simulation.

Le projet sera dirigé par le Corps des ingénieurs de l’armée américaine, par l’Ingénieur Research and Development Center (ERDC).

Selon l’avis, l’ERDC a déjà choisi comme contractant Terra Analytics, une entreprise basée au Colorado et spécialisée dans la visualisation et l’analyse avancées de données. Toutefois, il précise que d’autres contractants potentiels sont invités à partager leurs propositions s’ils sont en mesure de fournir des services similaires.

L'avis énumère les exigences que les entrepreneurs doivent respecter, comme la fourniture de personnel, d'équipement, d'installations, de supervision et d'autres éléments nécessaires à la réalisation de l'étude. L'entrepreneur devra, entre autres, intégrer la cartographie aérienne dans la simulation et modéliser un scénario dans lequel une « événement nucléaire non destructeur » a lieu. Le coût du contrat a été fixé à 34 millions de dollars.















L’avis ne précise pas clairement comment le Pentagone entend utiliser l’étude. Cependant, cette décision intervient à un moment où les rumeurs d’une éventuelle guerre nucléaire se sont intensifiées en raison du conflit ukrainien et de la discorde croissante entre l’OTAN et la Russie. De nombreux experts ont averti qu’une confrontation directe entre la Russie et le bloc dirigé par les États-Unis pourrait aboutir à une catastrophe nucléaire. Selon la Fédération des scientifiques américains, Washington et Moscou contrôlent les plus grands arsenaux nucléaires du monde, avec respectivement environ 5 000 et 5 500 ogives.

Le New York Times a rapporté le mois dernier que l’administration américaine avait approuvé une nouvelle version de sa stratégie nucléaire. Selon le journal, le document ordonnerait aux forces américaines de se préparer à d’éventuelles confrontations nucléaires coordonnées avec la Russie, la Chine et la Corée du Nord.

La Russie envisage de modifier sa doctrine nucléaire, selon le Kremlin

La Russie a souvent prévenu que le soutien militaire de l’Occident au gouvernement ukrainien pourrait aggraver le conflit actuel et le transformer en guerre mondiale. Les dirigeants politiques russes ont récemment envisagé d’adapter leur propre doctrine nucléaire afin de permettre des frappes nucléaires préventives. Moscou a cependant toujours déclaré qu’une guerre nucléaire ne devait jamais avoir lieu.